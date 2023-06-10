皇佳商業銀行 活期儲蓄賬戶 最高可獲取4.18% APY 高息優惠至7月4號截止

華人都有儲蓄 的習慣，什麼樣的儲蓄既能獲得像定存（CD）一樣的高額利率 回報，又可以存取自由，隨時用錢不受限制？皇佳商業銀行近期特別推出活期儲蓄賬戶優惠利率活動正好適合您，您在儲蓄賬戶中存入新資金$50000至$99999.99就可獲得3.89%優惠利率；存入10萬美元或更多新資金，獲利更可高達4.18% Annual Percentage Yield利率。比如您存入10萬美元在皇佳商業銀行的儲蓄賬戶，那麼您的年利率就是$4180全部歸你所有，更重要的是此活期儲蓄不同於CD（定存），存儲期間如果您需要用錢比如買房子、做商業投資用途等等可隨時提取，不受任何限制，讓您的財務更靈活。請華人朋友們千萬不要錯過這一絕佳投資機會，讓您手裡的錢去幫你賺更多的錢。

皇佳商業銀行於2008年成立於洛杉磯，2017年皇佳商業金控於納斯達克上市，代號為RBB。曾榮獲S&P Global Market Intelligence評比資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第二名。皇佳商業銀行提供商業貸款 ，住宅貸款及小型商業貸款等服務於當地華人社區。秉持社區銀行個人化服務特質並兼具大型銀行服務品質,多年來深受客戶的信任和喜愛。銀行職員擁有多年服務社區的工作經驗，並與客戶分享公司文化，瞭解客戶的需求，並提供優質的客戶服務。皇佳商業銀行憑藉著緊密的社區關係，豐富的業界知識及快速的客戶回應，有利地立足於市場。

皇佳商業銀行將伴隨你一起成長、成功。為您提供更精准的金融服務，成為您真正值得信賴的財務諮詢機構。Royal Business Bank新州 Edison地址：561 US Route 1, Suite C1, Edison, NJ 08817 (大華超市隔壁)；電話：848-264-4531；營業時間：週一至週四 9:00AM-4:30PM, 週五9:00AM-6:00PM。