我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

皇佳商業銀行 活期儲蓄賬戶 最高可獲取4.18% APY 高息優惠至7月4號截止

本報新澤西訊

華人都有儲蓄的習慣，什麼樣的儲蓄既能獲得像定存（CD）一樣的高額利率回報，又可以存取自由，隨時用錢不受限制？皇佳商業銀行近期特別推出活期儲蓄賬戶優惠利率活動正好適合您，您在儲蓄賬戶中存入新資金$50000至$99999.99就可獲得3.89%優惠利率；存入10萬美元或更多新資金，獲利更可高達4.18% Annual Percentage Yield利率。比如您存入10萬美元在皇佳商業銀行的儲蓄賬戶，那麼您的年利率就是$4180全部歸你所有，更重要的是此活期儲蓄不同於CD（定存），存儲期間如果您需要用錢比如買房子、做商業投資用途等等可隨時提取，不受任何限制，讓您的財務更靈活。請華人朋友們千萬不要錯過這一絕佳投資機會，讓您手裡的錢去幫你賺更多的錢。

  皇佳商業銀行於2008年成立於洛杉磯，2017年皇佳商業金控於納斯達克上市，代號為RBB。曾榮獲S&P Global Market Intelligence評比資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第二名。皇佳商業銀行提供商業貸款，住宅貸款及小型商業貸款等服務於當地華人社區。秉持社區銀行個人化服務特質並兼具大型銀行服務品質,多年來深受客戶的信任和喜愛。銀行職員擁有多年服務社區的工作經驗，並與客戶分享公司文化，瞭解客戶的需求，並提供優質的客戶服務。皇佳商業銀行憑藉著緊密的社區關係，豐富的業界知識及快速的客戶回應，有利地立足於市場。

  皇佳商業銀行將伴隨你一起成長、成功。為您提供更精准的金融服務，成為您真正值得信賴的財務諮詢機構。Royal Business Bank新州 Edison地址：561 US Route 1, Suite C1, Edison, NJ 08817 (大華超市隔壁)；電話：848-264-4531；營業時間：週一至週四 9:00AM-4:30PM, 週五9:00AM-6:00PM。

儲蓄 利率 貸款

上一則

新州千萬房產經紀王芳 為您解讀2023年最新房產市場資訊

下一則

美芝茶文化發展有限公司 將致力於推廣中國傳統茶文化

延伸閱讀

6/8福安康寧同樂日 華埠登場

6/8福安康寧同樂日 華埠登場
法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健
維州費郡警推中文版警民信任度調查

維州費郡警推中文版警民信任度調查
外賣郎遭撞亡 社區捐36萬助家計

外賣郎遭撞亡 社區捐36萬助家計
藍海基金會攜手多機構 舉行第二屆義診活動

藍海基金會攜手多機構 舉行第二屆義診活動
王嘉廉社區醫療中心法拉盛新址 6月9日舉辦社區開放日

王嘉廉社區醫療中心法拉盛新址 6月9日舉辦社區開放日

熱門新聞

毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

2023-06-02 09:19
愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打