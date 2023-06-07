自稱因種族、宗教遭解雇 新州女告恩格塢市府官員

新澤西州 恩格塢(Englewood)市府康體部門一名前雇員，聲稱多年來基於自己的種族及宗教遭歧視 ，及後更遭錯誤解雇，因此狀告市府及一名主管並索償。

56歲的高米(Gila Comet)5月24日向博根郡(Bergen County)新州高等法院提出訴訟，入稟狀聲稱，她受到騷擾及最終遭解雇，是因為她是白人及東正教猶太 人。

騷擾包括在其他員工面前對她大吼大叫，每天遭到嘲笑、受到侮辱和忽視，並受到憤怒和蔑視的對待。

訴訟將恩格塢市府及市府康體部門主管西蒙斯(Merle Simons)列為被告。市府官員及西蒙斯均沒有回應有關訴訟。

入稟狀指西蒙斯經常在其他員工面前斥責、騷擾和貶損原告，更不斷取走原告的工作，交給其他有色人種員工，即使他們缺乏相關教育和培訓。

西蒙斯也多次剝奪原告的工作職銜，很少給她指導，即使她向人力資源部投訴也無濟於事。

她聲稱西蒙斯拒絕讓她參與部門會議，她只能夠透過通過有色人種員工與西蒙斯一起發布的臉書帖子，才能了解該部門的計畫信息，包括取消夏令營的時間。

原告說，2020年6月24日當西蒙斯給她一個不明所以的指示時，她正在包好自己午餐。 當時西蒙斯變得非常憤怒，打開冰箱並用力扔食物，原告覺得不安全於是離開了。2022年3月11日她收到由市政經理簽署的解雇信，該名市政經理卻在兩天後辭職。

訴訟聲稱，原告事後了解到，西蒙斯對她的種種態度及敵意，是因為他的種族主義和反猶太主義態度及心態，繼而透過口頭和行為表達出來。

原告說遭到解雇是違反了新澤西州反歧視法，同時指敵視的工作環境、違約及少付工資等，因此要求賠償違約金，外加律師費及法庭訟費。