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「我心目中的家鄉味」親子料理創意圖文大挑戰 即起報名

新澤西州訊
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰報名即日起至7月5日截止，請使用手機相機掃碼，因系統問題請勿使用微信。(主辦方提供)
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰報名即日起至7月5日截止，請使用手機相機掃碼，因系統問題請勿使用微信。(主辦方提供)

世界日報聯合中國恒順集團及和樂公司，為鼓勵推廣中華飲食文化，以及家庭、親情在華人社區中的核心價值，首次舉辦「恒順親子料理創意圖文大挑戰」；參賽家庭可自由發揮創意製作菜品，拍照並搭配小短文上傳，獲獎作品將獲得獎牌、獎狀和豐富的獎金。

該活動除了推廣中華飲食文化，也希望增添家庭趣味，讓讀者、民眾在親情同樂的氛圍中共享快樂。本次挑戰主題為「我心目中的家鄉味」，參賽家庭需以恒順調味品之一為主要材料，自由發揮創意制作一道菜品，將料理成品拍照並搭配一段100字以內的小短文上傳至投稿網站。

本次活動共有冠、亞、季軍以及優選、佳作共30名，獲獎作品將獲得獎牌、獎狀和獎金，總獎金高達3000元，投稿的截止日期是7月5日。

此次世界日報與和樂食品公司代表恒順集團打造獨特親子活動，旨在通過親子料理創作，讓更多的華人家庭能夠感受到家庭、親情和美食的樂趣。同時，希望此次活動也能夠促進中華飲食文化的傳承和發展，為華人社區的文化多元化注入新的活力。

評選結果和獲獎作品將於8月1日在世界新聞網活動頻道worldjournal.com/wj/cate/events公布。如需更多詳情，請訪問官方線上投稿網站bit.ly/wjcooking，或撥打電話(718)746-8889分機213洽詢。

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