賓州2童冤死槍下案 警已逮2人 另追第3嫌

賓州黎巴嫩郡傳出槍擊案，在這棟民宅後院玩耍的兩名分別為八、九歲幼童中槍死亡。(美聯社)

賓州 黎巴嫩郡(Lebanon)兩名男童上周在自家後院與幼貓玩耍時被捲入槍擊案，兩男童與一名青少年在此槍案中身亡，當局公布兩名男性因本案被指控謀殺，警方正在搜查第三名嫌犯。

根據市長雪莉·卡佩羅(Sherry Capello)，八歲男童吉瑟斯·佩雷斯-索拉梅(Jesus Perez-Salome)當晚在家被宣告死亡，九歲的賽巴斯欽·佩雷斯-索拉梅(Sebastian Perez-Salome)送醫後不治身亡

警方認為第三名被殺害的19歲少年約書亞·盧戈-佩雷斯(Joshua Lugo-Perez)是槍手的目標。

美聯社以電話聯繫兩名男童的叔叔托雷斯(Felix Muniz Torres)，他表示案發當時，兩個孩子的母親正在附近的便利商店工作。

他們的母親聽到槍響後一路奔往現場，發現兩個孩子中槍。

黎巴嫩郡地方檢察官 皮爾·赫斯·格拉夫(Pier Hess Graf)在記者會上說，涉案的22歲桑托斯(Alex Torres Santos)和一名16歲少年均被控三項謀殺罪，同時面臨與該槍案相關的重傷害罪、共謀、武器攻擊控罪。桑托斯目前因幾項不相關的控罪正被軟禁中，槍案當時他穿戴監視用的電子腳環。

警方仍在尋找第三名嫌犯，該嫌也可能面臨相似控罪。

一名33歲鄰人被流彈波及受傷，接受手術 治療，目前住院中，預期將康復。

警方透露，槍手的目標很顯然是19歲的佩雷斯，案發前雙方曾發生爭執，佩雷斯與兩名男童皆住在槍案發生的該棟房屋中，但佩雷斯與男童沒有親屬關係。

警方在桑托斯的公寓住所逮捕他，他試圖逃跑但未成功，另一名少年嫌犯試圖躲在附近的公寓時被逮，警方在該公寓查獲彈藥及多個武器。

格拉夫表示嫌犯可能面臨死刑，但尚未做出裁決。