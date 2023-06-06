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汽車觸媒轉化器 新州頻傳遭竊 本田汽車最多

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州南布朗士維克在十天之內，已有30起汽車的觸媒轉化器失竊案。圖為警方查獲之大批催化轉換器贓物。(美聯社)
新澤西州南布朗士維克在十天之內，已有30起汽車的觸媒轉化器失竊案。圖為警方查獲之大批催化轉換器贓物。(美聯社)

新澤西州南布朗士維克(South Brunswick)警方上周表示，在短短十天內，該市已有30起汽車的觸媒轉化器(catalytic converters)失竊案，以該汽車零件為下手目標的竊盜案持續傳出，警方稱已達到「泛濫程度」。

警方指出，大部分竊案發生於住宅區，竊賊作案時間多在晚間11時至凌晨5時，本田汽車(Honda)是常見的目標。

警方曾在兩個案件中高速追捕竊賊，最終為避免危及公眾安全而不得不停止追捕行動。

觸媒轉化器在廢料場相當值錢，因為其所含金屬包括銠(rhodium)、鈀(palladium)、鉑(platinum)。

警察局長海杜卡(Raymond Hayducka)表示，對於向竊賊購買觸媒轉化器的商人感到灰心，他在聲明中說：「新州的觸媒轉化器失竊問題已經達到泛濫的程度，沒有哪個合法生意會收某個清晨6點帶著一箱觸媒轉化器的人，還認為這是合法行為。」。

州長墨菲(Phil Murphy)上個月簽署一項法律，讓竊賊更難在新州售出觸媒轉化器，並對購買該零件的商家祭出更嚴格的要求。

觸媒轉化器是汽車排氣系統的一部分，類似一個金屬熱水瓶，可以在數分鐘內從汽車底部剪斷帶走。

更換失竊的觸媒轉化器價格不菲，約需要1500元至3000元，依車型而定。

海杜卡說：「我鼓勵每個居民第一時間發現任何問題時撥打911。居民已經通報數次，我們已經成立巡邏隊加強巡查。」

南布朗士維克警方呼籲知道相關資訊的人撥打專線電話732-329-4646向警方舉報，警方將對提供線索者身分保密。

汽車 布朗士 新州

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