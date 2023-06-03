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海洋郡大火延燒 16郡發空汙警報 敏感族群當心

編譯周芳苑／綜合1日電
新澤西州海洋郡森林火災與高溫影響到空氣品質，環保廳已對16個郡發布空汙警報。圖為一名居民遙望曼哈頓。(Getty Images)
新澤西州海洋郡森林火災與高溫影響到空氣品質，環保廳已對16個郡發布空汙警報。圖為一名居民遙望曼哈頓。(Getty Images)

新澤西州海洋郡(Ocean County)森林大火煙霧持續飄移佈滿全區、高溫導致地面臭氧濃度升高，州府官員已針對大西洋郡(Atlantic County)等16郡發出空氣品質警報。

這次發出的警報效期依不同地區而有差別，南澤西多數地區警報期持續到1日半夜，新澤西南部地區則從2日早上11點到晚間11點；新州環保廳(Department of Environmental Protection)、國家氣象局（National Weather Service）表示，州府發出警報，表示空汙濃度已足以對兒童、老人或者患有哮喘、心臟病或其他肺部疾病等環境高敏感族群構成健康威脅。

州府在警報公告中提到，敏感族群應避免午間或者傍晚從事劇烈活動，舉凡徐徐輕風、炎熱氣溫和大部分晴朗天氣都會導致全州臭氧濃度升高。

新州警報一一列出空氣品質受影響的16個郡區，汙染時段各地不同，但都在1日、 2日，地點包括大西洋郡、博根郡(Bergen County)、伯靈頓郡(Burlington County)、坎登郡(Camden County)、五月岬郡(Cape May County)、坎伯蘭郡(Cumberland County)、艾塞克斯郡(Essex County)、格洛斯特郡(Gloucester County)、哈德遜郡(Hudson County)、默瑟郡(Mercer County)、密德薩士郡(Middlesex County)、孟莫斯郡(Monmouth County)、海洋郡、巴塞克郡(Passaic County)、塞勒姆郡(Salem County)、 友聯郡(Union County)。

新州官員表示，31日稍晚，位於海洋郡的州立森林Bass River State Forest發生大火，隔天早上迅速延燒超過3000畝，大火產生大量煙霧和微細灰塵和汙垢，嚴重影響空氣品質。

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