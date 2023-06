新州ANCHOR房產稅退稅支票 3萬房主租戶未收到

新澤西州財政廳兩個月前開始寄撥房地產退稅,但至今仍有3萬名左右的屋主或租客沒有收到,詢問電話又打不通,求助無門。圖為該州海濱公園市居民享受初夏陽光。(Getty Images)

新澤西州ANCHOR房產稅退稅支票 兩個月前開始寄出,但新州 財政廳稱,仍有多達3萬名合格屋主及租戶迄今尚未收到;而且諮詢熱線難接通,過半無人接聽,僅9%和真人通上話。

新州民眾很難聯繫上政府部門的問題由來已久,州府財政廳發言人卡連多(Melinda Caliendo)說,ANCHOR(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters)諮詢熱線1月起人力加倍,但過半來電民眾抱怨無人回應,只聽到錄音留言。

居民普利斯(Frank Pulice)有切身感受,他3月底得知州府開始寄送支票後便上網查詢處理進度,網站指引他打電話詢問,前後至少打了六通,都只聽到「太忙碌無法接聽」的留言。

新州媒體NJ Advance Media實地測試,果真一再碰壁,分別在三個不同時段撥12通電話,僅兩通在等待26及29分鐘後接通。

ANCHOR計畫2019年開始實施,約收到180萬人申請,包括126萬名屋主、56萬2000名租戶;針對屋主,收入最高15萬元的合格者可獲1500元、收入15萬至25萬元者可獲1000元,租戶收入最高15萬元的合格者可獲450元。

卡連多說,160多萬人核准,包括112萬多名屋主、41萬1000多名租戶,其中有些人因先前欠款而退稅被扣押抵債。

卡連多說,66萬多名屋主、28萬8000名租戶退稅直接匯入銀行帳戶,其中1萬3000筆被退回,財政局另外寄送紙本支票,總計對屋主和租戶各寄出44萬5000張、12萬1000張支票,約4000張被退回。

一開始約7萬名申請者待批,卡連多說,經工作人員努力,待批人數減至3萬人,主要因為資訊不足或資料有出入,將由人工處理,6月初再由稅務單位寄信要求補充資訊。

新州州長墨菲(Phil Murphy)要求在7月展開的新會計年度為ANCHOR再撥款20億元,另要求為該計畫諮詢熱線撥款4000萬元以擴充服務。

卡連多說,1月起迄今,ANCHOR熱線共接到150多萬通電話。