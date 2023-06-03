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新州ANCHOR房產稅退稅支票 3萬房主租戶未收到

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州財政廳兩個月前開始寄撥房地產退稅，但至今仍有3萬名左右的屋主或租客沒有收到，詢問電話又打不通，求助無門。圖為該州海濱公園市居民享受初夏陽光。(Getty Images)
新澤西州財政廳兩個月前開始寄撥房地產退稅，但至今仍有3萬名左右的屋主或租客沒有收到，詢問電話又打不通，求助無門。圖為該州海濱公園市居民享受初夏陽光。(Getty Images)

新澤西州ANCHOR房產稅退稅支票兩個月前開始寄出，但新州財政廳稱，仍有多達3萬名合格屋主及租戶迄今尚未收到；而且諮詢熱線難接通，過半無人接聽，僅9%和真人通上話。

新州民眾很難聯繫上政府部門的問題由來已久，州府財政廳發言人卡連多(Melinda Caliendo)說，ANCHOR(Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters)諮詢熱線1月起人力加倍，但過半來電民眾抱怨無人回應，只聽到錄音留言。

居民普利斯(Frank Pulice)有切身感受，他3月底得知州府開始寄送支票後便上網查詢處理進度，網站指引他打電話詢問，前後至少打了六通，都只聽到「太忙碌無法接聽」的留言。

新州媒體NJ Advance Media實地測試，果真一再碰壁，分別在三個不同時段撥12通電話，僅兩通在等待26及29分鐘後接通。

ANCHOR計畫2019年開始實施，約收到180萬人申請，包括126萬名屋主、56萬2000名租戶；針對屋主，收入最高15萬元的合格者可獲1500元、收入15萬至25萬元者可獲1000元，租戶收入最高15萬元的合格者可獲450元。

卡連多說，160多萬人核准，包括112萬多名屋主、41萬1000多名租戶，其中有些人因先前欠款而退稅被扣押抵債。

卡連多說，66萬多名屋主、28萬8000名租戶退稅直接匯入銀行帳戶，其中1萬3000筆被退回，財政局另外寄送紙本支票，總計對屋主和租戶各寄出44萬5000張、12萬1000張支票，約4000張被退回。

一開始約7萬名申請者待批，卡連多說，經工作人員努力，待批人數減至3萬人，主要因為資訊不足或資料有出入，將由人工處理，6月初再由稅務單位寄信要求補充資訊。

新州州長墨菲(Phil Murphy)要求在7月展開的新會計年度為ANCHOR再撥款20億元，另要求為該計畫諮詢熱線撥款4000萬元以擴充服務。

卡連多說，1月起迄今，ANCHOR熱線共接到150多萬通電話。

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