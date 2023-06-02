我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

德拉瓦獲500萬 淹水採AI疏散群眾

記者張聲肇／綜合報導
德拉瓦州海灘遊客眾多，但地勢低，在獲得聯邦政府經費補助後，州府動用人工智慧，來研究解決天災來襲時的撤離計畫。圖為該州Rehoboth海灘。(美聯社)
德拉瓦州海灘遊客眾多，但地勢低，在獲得聯邦政府經費補助後，州府動用人工智慧，來研究解決天災來襲時的撤離計畫。圖為該州Rehoboth海灘。(美聯社)

德拉瓦州地勢低，海灘遊客眾多，出路卻不多，萬一淹水，人力制定的疏散計畫可能緩不濟急，恰好拜登政府給八個州5300萬元解決交通壅塞問題的預算，德拉瓦州分到500萬元，請人工智慧(AI)幫忙。

德拉瓦州官員在觀光季節每個禮拜都要提出疏散撤離計畫，算好周末早晨排隊前往海灘，晚上離開海灘的車輛，要多少時間才能安然上路，但萬一洪水來襲，路面一片汪洋，車輛如何撤離？

德拉瓦運輸管理中心營運長唐納森(Gene Donaldson)說，此時最忌諱的就是，通知太晚，車子全堵在路上走不了。

德拉瓦運輸局管理平均海拔全國最低道路的90%，水位高漲時，撤離人車是它的職掌，想到天氣狀況瞬息萬變，撤離確是「官僚夢魘。」

承包德拉瓦州「疏散軟體」開發的藍月暈(BlueHalo)公司運輸部門主管喬治‧趙(George Zhao)，要同時監看好幾千個偵測器或資料來源，對人類來說是泰山壓頂的工作。

這時就用得上人工智慧。AI系統不必派人到積水現場，把本來就已不能通行的道路封閉，它只要判讀偵測到的資料，就可判定氣象威脅何在，甚至預測何時降臨。判定之後，立即把資訊直接傳送到手機上，警告手機用戶，同時在道路電子指示版播放相關訊息。

密蘇里科技大學研究人員2019-2022年就測試過洪水預測分析系統，研究報告作者柯恩斯(Steve Corns)說，過去要幾小時才判斷得出來的情況，系統幾分鐘就判斷出來，何況現在電腦運算能力更強。

德拉瓦州 洪水 手機

上一則

搭郵輪遭警逮補 關6天才知抓人

下一則

維州、南卡州 派國民兵協防德州邊界

延伸閱讀

離岸流捲人 新州海灘意外5獲救 15歲少年溺斃

離岸流捲人 新州海灘意外5獲救 15歲少年溺斃
廣東汕尾海灘現百米生蠔帶 颱風吹來的？民眾樂撿百斤

廣東汕尾海灘現百米生蠔帶 颱風吹來的？民眾樂撿百斤
費城未來25年熱浪更多 均溫將升6℉

費城未來25年熱浪更多 均溫將升6℉
英國海灘驚傳意外釀2死 40多歲男涉過失殺人被捕

英國海灘驚傳意外釀2死 40多歲男涉過失殺人被捕
聖他克魯茲海灘發現2萬5千年前乳齒象牙化石

聖他克魯茲海灘發現2萬5千年前乳齒象牙化石
住宅區見巨鱷 長11呎重1200磅

住宅區見巨鱷 長11呎重1200磅

熱門新聞

利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22
換工作記得要幫401(k)退休金帳戶換東家。（取自FOX）

換工作忘了轉移401(k)帳戶 小心舊東家收取更高維持費

2023-05-30 20:46
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行