德拉瓦獲500萬 淹水採AI疏散群眾

德拉瓦州海灘遊客眾多，但地勢低，在獲得聯邦政府經費補助後，州府動用人工智慧，來研究解決天災來襲時的撤離計畫。圖為該州Rehoboth海灘。(美聯社)

德拉瓦州 地勢低，海灘遊客眾多，出路卻不多，萬一淹水，人力制定的疏散計畫可能緩不濟急，恰好拜登政府給八個州5300萬元解決交通壅塞問題的預算，德拉瓦州分到500萬元，請人工智慧(AI)幫忙。

德拉瓦州官員在觀光季節每個禮拜都要提出疏散撤離計畫，算好周末早晨排隊前往海灘，晚上離開海灘的車輛，要多少時間才能安然上路，但萬一洪水 來襲，路面一片汪洋，車輛如何撤離？

德拉瓦運輸管理中心營運長唐納森(Gene Donaldson)說，此時最忌諱的就是，通知太晚，車子全堵在路上走不了。

德拉瓦運輸局管理平均海拔全國最低道路的90%，水位高漲時，撤離人車是它的職掌，想到天氣狀況瞬息萬變，撤離確是「官僚夢魘。」

承包德拉瓦州「疏散軟體」開發的藍月暈(BlueHalo)公司運輸部門主管喬治‧趙(George Zhao)，要同時監看好幾千個偵測器或資料來源，對人類來說是泰山壓頂的工作。

這時就用得上人工智慧。AI系統不必派人到積水現場，把本來就已不能通行的道路封閉，它只要判讀偵測到的資料，就可判定氣象威脅何在，甚至預測何時降臨。判定之後，立即把資訊直接傳送到手機 上，警告手機用戶，同時在道路電子指示版播放相關訊息。

密蘇里科技大學研究人員2019-2022年就測試過洪水預測分析系統，研究報告作者柯恩斯(Steve Corns)說，過去要幾小時才判斷得出來的情況，系統幾分鐘就判斷出來，何況現在電腦運算能力更強。