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槍殺新州女議員 維州男落網

編譯周芳苑／綜合報導
維吉尼亞州28歲男子拜能，涉嫌槍殺新澤西州女議員尤妮絲‧德溫佛爾。(檢方檔案照)
維吉尼亞州28歲男子拜能，涉嫌槍殺新澤西州女議員尤妮絲‧德溫佛爾。(檢方檔案照)

新澤西州女議員尤妮絲‧德溫佛爾(Eunice Dwumfour)2月在自家門外遭槍擊，當場死亡。警方日前宣布已逮捕維吉尼亞州28歲男子拜能(Rashid Ali Bynum)，並控以謀殺等罪名；證據顯示，嫌犯與被害人彼此認識。

嫌犯拜能來自維州朴茨茅斯，5月30日早上被逮捕後，拘留在維州切薩皮克市，等待引渡。新州密德薩克斯郡檢察官西科內(Yolanda Ciccone)在記者會上宣布，拜能被控一級謀殺及二項武器罪。

30歲女議員德溫佛爾手機通訊錄有兇嫌拜能的電話號碼，被歸在「FCF」類別，是「消防大會團契」(Fire Congress Fellowship)英文縮寫；西科內說，拜能是該團契一員，而該團契與德溫佛爾所屬教會Champions Royal Assembly有關，教會位於紐瓦克，是奈及利亞大型教會的分支機構。

根據聯邦報稅資料，消防大會團契是讀經團體，德溫佛爾長期擔任財務主管，列出的辦公室地址是新州帕林(Parlin)，與致命槍擊事件發生地相距兩分鐘車程。

檢察官未說明行兇動機。德溫佛爾家庭律師維斯涅夫斯基(John Wisniewski)說，他們對於行兇動機等環節仍有很多疑問。

德溫佛爾住在帕林區公寓，2月1日晚上7時30分左右在公寓大樓外的車內被槍殺；德溫佛爾的車子從陡坡上滾下、撞到兩輛車，警察趕抵現場時發現德溫佛爾多處槍傷，當場宣布死亡。

西科內在記者會上提及若干指向拜能行兇的證據，包括事發現場的安全錄像、拜能手機的地點數據、以及拜能往返維州和新州的電子收費資訊。

德溫佛爾獨自撫養11歲的女兒，去年嫁給她所屬教會的一位領導人。德溫佛爾的家庭來自迦納。

德溫佛爾2017年在新州大學William Paterson University完成女性研究學士學位，曾擔任業務分析師和專業計劃經理。

遇害時，共和黨的德溫佛爾正值薩耶維爾地區議員三年任期的第一年，2021年選舉打敗民主黨對手險勝，是該區當選的首位非裔議員。

新澤西州女議員尤妮絲‧德溫佛爾2月在自家門外遭槍殺，警方日前宣布已逮捕嫌犯。(美...
新澤西州女議員尤妮絲‧德溫佛爾2月在自家門外遭槍殺，警方日前宣布已逮捕嫌犯。(美聯社)

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