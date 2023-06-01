我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

華音青少年合唱團34周年音樂會 6月4日公演

新澤西訊
華音青少年合唱團6月4日(周日)將在Drew University舉辦第34周年音樂會，歡迎各界社區人士蒞臨欣賞。(主辦方提供)
華音青少年合唱團6月4日(周日)將在Drew University舉辦第34周年音樂會，歡迎各界社區人士蒞臨欣賞。(主辦方提供)

華音青少年合唱團將於6月4日(周日)晚6時30分，在新州北部麥迪生（Madison）杜爾大學(Drew University)朱爾大學(Drew University)桃樂絲楊音樂廳(Dorothy Young Center for the Arts)舉辦第34周年年度音樂會公演。

藝術總監兼指揮林馨文將帶領團員表多首中外著名歌曲，並且穿插舞蹈與樂器表演。曲目包括Danza、Three Fiddle Tunes、The Ballad of Sweeney Todd、When You Believe、以及月琴、青春舞曲等中文歌曲，並將邀請真善美女聲合唱團共同演出，歡迎各界社區人士蒞臨欣賞。

活動將於6月4日(周日)下午6時30分至9時30分舉辦，地址是Dorothy Young Center for the Arts, Drew University，36 Madison Avenue, Madison, NJ 07940；聯絡電話：917-496-5034、973-960-3216；網址：www. hwa-yin.org

新州

上一則

保富銀行休士頓分行開幕 推優惠定存

下一則

德州人語／好萊塢的政治正確 用錯地方

延伸閱讀

「浪姐4」二次公演落敗 陳意涵爆哭：是我害了妳們…網轟「綠茶」

「浪姐4」二次公演落敗 陳意涵爆哭：是我害了妳們…網轟「綠茶」
藝匯東西音樂會 近百亞太裔同台獻藝

藝匯東西音樂會 近百亞太裔同台獻藝
知音合唱團西歐之旅音樂會 6/3聖馬刁開唱

知音合唱團西歐之旅音樂會 6/3聖馬刁開唱
蓋蒂中心夏季免費音樂會 日期、卡司一次看

蓋蒂中心夏季免費音樂會 日期、卡司一次看
綺麗寶島室內音樂會 表達年輕世代心聲

綺麗寶島室內音樂會 表達年輕世代心聲
英王查理加冕音樂會 威廉：女王會感到驕傲

英王查理加冕音樂會 威廉：女王會感到驕傲

熱門新聞

利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22
換工作記得要幫401(k)退休金帳戶換東家。（取自FOX）

換工作忘了轉移401(k)帳戶 小心舊東家收取更高維持費

2023-05-30 20:46
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行