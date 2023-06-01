華音青少年合唱團34周年音樂會 6月4日公演
華音青少年合唱團將於6月4日(周日)晚6時30分，在新州北部麥迪生（Madison）杜爾大學(Drew University)朱爾大學(Drew University)桃樂絲楊音樂廳(Dorothy Young Center for the Arts)舉辦第34周年年度音樂會公演。
藝術總監兼指揮林馨文將帶領團員表多首中外著名歌曲，並且穿插舞蹈與樂器表演。曲目包括Danza、Three Fiddle Tunes、The Ballad of Sweeney Todd、When You Believe、以及月琴、青春舞曲等中文歌曲，並將邀請真善美女聲合唱團共同演出，歡迎各界社區人士蒞臨欣賞。
活動將於6月4日(周日)下午6時30分至9時30分舉辦，地址是Dorothy Young Center for the Arts, Drew University，36 Madison Avenue, Madison, NJ 07940；聯絡電話：917-496-5034、973-960-3216；網址：www. hwa-yin.org。
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