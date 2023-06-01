費城未來25年熱浪更多 均溫將升6℉

最新研究顯示，德拉瓦河潮汐平均每10年升高1.2吋。到了2080時，費城海平面將比現在增加24吋至38吋。圖為德拉瓦河濱地區。(取材自臉書)

根據最新公布的費城 氣象預估，未來25年費城將出現更多熱浪 ，平均溫度增加將近華氏六度，極度高溫的天數變多，德拉瓦河(Delaware River)水位則將上升超過一呎。

2019年，卓克索大學(Drexel University)學生請求校方採取行動以對抗氣候變遷 ，促成這項研究報告的誕生。費城市政府、卓克索大學、德拉瓦河谷地區計畫委員會(Delaware Valley Regional Planning Commission)以及卓克索大學自然科學學院(Academy of Natural Sciences)共同派出代表，組成「氣候韌性研究議程」(Climate Resilience Research Agenda)研究組織。

「氣候韌性研究議程」24日在「綠色建築聯合行動」(Green Building United)年度永續座談會上，發表氣候變遷可能對費城帶來哪些衝擊的研究報告。

參與這項研究的卓克索大學工程教授蒙塔爾托(Franco Montalto)指出，某些區域受到影響將較嚴重，例如現在就容易淹水的費城東鎮(Eastwick)社區。熱浪將對費城某些地點造成較大影響。

蒙塔爾托說，氣候模式改變將衝擊都會地區的森林、濕地及泛濫平原(floodplains)。

研究報告指出，費城已經出現降雨變多的狀況，費城史上降雨量最多的10個年份，有六年出現在1990年之後。若以1981年至2010年降雨量為基準，到了2050年時估計降雨量將增加5%至12%。

過去100年裡，德拉瓦河潮汐平均每10年升高1.2吋。到了2030年時，費城海平面將增加7吋至11吋，到了2050年則增加14吋到19吋之間，2080年則比現在增加24吋至38吋。研究報告指出，屆時就算不下雨，水位上升之後的潮汐變化就能導致淹水。

報告指出，德拉瓦河河口海平面持續升高，將把有鹽味的水流引入，生態系統因此受到衝擊，設備只能處理淡水的水源處理廠也將受到影響。

報告指出，到了2050年時，費城年平均溫度將比現在增加華氏4.1度到5.8度之間，到了2080年代則增加華氏5.5度到9.4度之間。