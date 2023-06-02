小魚畫室2023“繽紛童年”兒童畫展至6/11

"繽紛童年" 小魚畫室2023兒童畫展, 即日起至6/11在新澤西州 中部, 麥塔成市公立圖書館 展出。

此次展出畫室, 數十位5-18歲不同年齡的小畫家們, 使用壓克力(丙烯)顏料/水彩/ 彩鉛/ 彩色筆等不同素材, 繪製孩子們的繽紛童年，歡迎闔府來參觀小畫家們誠心精選的圖畫。

小魚兒童畫室成立二十多年, 陸續為社區的孩子們創造並守護他們的"繽紛童年",小魚畫室長大的孩子們, 進入各著名Art School常春藤 名校, 畢業後也順利找到理想好工作，歡迎 5-14歲的孩子來學畫畫。暑期課程6/19 至 7/27上課, 周周不同內容. 秋季班於9月5日起開始上課 。

小魚畫室2023兒童暑期課程和秋季班, 已經開始報名，詳情請電 732-985-8808 或 電郵 [email protected] ，或查詢 WeChat: littlefisharts; Facebook: Little Fish Art Studio; Instagram: littlefishart_studio，畫室地址: 385 Main Street 2nd Fl, Metuchen, NJ 08840 (火車站對街)

麥塔成市公立圖書館 (Metuchen Public Library) 地址：Main Lobby & Children's Room，480 Middlesex Ave. (Rt. 27), Metuchen, NJ 08840。圖書館電話: (732) 632-8526。