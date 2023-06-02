我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

小魚畫室2023“繽紛童年”兒童畫展至6/11

本報新澤西訊

"繽紛童年" 小魚畫室2023兒童畫展, 即日起至6/11在新澤西州中部, 麥塔成市公立圖書館展出。

  此次展出畫室, 數十位5-18歲不同年齡的小畫家們, 使用壓克力(丙烯)顏料/水彩/ 彩鉛/ 彩色筆等不同素材, 繪製孩子們的繽紛童年，歡迎闔府來參觀小畫家們誠心精選的圖畫。

  小魚兒童畫室成立二十多年, 陸續為社區的孩子們創造並守護他們的"繽紛童年",小魚畫室長大的孩子們, 進入各著名Art School常春藤名校, 畢業後也順利找到理想好工作，歡迎 5-14歲的孩子來學畫畫。暑期課程6/19 至 7/27上課, 周周不同內容. 秋季班於9月5日起開始上課 。

  小魚畫室2023兒童暑期課程和秋季班, 已經開始報名，詳情請電 732-985-8808 或 電郵 [email protected] ，或查詢 WeChat: littlefisharts; Facebook: Little Fish Art Studio; Instagram: littlefishart_studio，畫室地址: 385 Main Street 2nd Fl, Metuchen, NJ 08840 (火車站對街)

  麥塔成市公立圖書館 (Metuchen Public Library) 地址：Main Lobby & Children's Room，480 Middlesex Ave. (Rt. 27), Metuchen, NJ 08840。圖書館電話: (732) 632-8526。

圖書館 新澤西州 常春藤

上一則

水情吃緊 亞利桑納州將限制核發鳳凰城地區建築許可

下一則

慈濟新澤西分會三節合一盛大慶祝

延伸閱讀

南加台灣旅館公會 6月18日辦年會

南加台灣旅館公會 6月18日辦年會
薩拉度加圖書館 展亞太裔青少年藝文作品

薩拉度加圖書館 展亞太裔青少年藝文作品
逾期96年才歸還⋯圖書館見殘破不堪書體愣了 積欠1700美元罰款1原因免還

逾期96年才歸還⋯圖書館見殘破不堪書體愣了 積欠1700美元罰款1原因免還
慶亞裔月 薩拉度加圖書館 古箏家王虹將演出

慶亞裔月 薩拉度加圖書館 古箏家王虹將演出
圖書館藏書

圖書館藏書
洛縣圖書館系統榮獲全美頂級圖書館和博物館榮譽

洛縣圖書館系統榮獲全美頂級圖書館和博物館榮譽

熱門新聞

利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22
換工作記得要幫401(k)退休金帳戶換東家。（取自FOX）

換工作忘了轉移401(k)帳戶 小心舊東家收取更高維持費

2023-05-30 20:46
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行