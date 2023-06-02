北美小芳黃梅藝術團在AMERICAN DREAM 商場演出 “中國最美鄉村音樂”

北美小芳黃梅藝術團2023年首場黃梅專場演出，日前新澤西州 AMERICAN DREAM Mall上演。 此次演出由 北美小芳黃梅藝術團 與J I A International Group 媒體公司共同主辦，得到2023年美國國家藝術基金會 (National Endowment for the Arts)國家傳統藝術遺產獎支持。

中國駐紐約總領館對本次活動發來祝賀信表示，黃梅戲是中華文化藝術寶庫的的璀璨明珠，以其獨具魅力的表現形式廣受觀眾喜愛。北美小芳黃梅藝術團成立以來，積極開展黃梅戲教學和演出推廣活動，為弘揚中華優秀傳統文化作出貢獻，極為可貴。

以往藝術團的演出多在大學校園，在劇場，這次首次演出於剛剛建成，集購物、娛樂、餐飲於一體，投資 65億美元打造的AMERICAN DREAM-“美國夢”超級購物娛樂中心，唱響最美中國鄉村音樂-黃梅戲。節目延續藝術團的風格特色，保持濃郁的中國戲曲 文化，以黃梅戲為主，有傳統與現代劇碼 ，也融入多種其它藝術元素，如中國傳統服飾秀，水袖舞，二胡，吉它演奏等。

此次新排的劇碼有傳統戲《天仙配》選段《路遇》，《梁山伯與祝英台》選段《十八相送》，《龍女》選段《洞房》，現代戲《家》，《雷雨》等，還有黃梅戲經典曲目的大聯唱。傳統劇碼辨識度高，普及性強，受眾面廣，把中國傳統文化一段段美麗的愛情神話故事傳送到世界的各個角落，讓不同的族裔一同感受中華文化的和合之美，以黃梅音樂為元素的黃梅歌《黃梅悠悠》以全新的藝術嘗試將黃梅歌與服飾走秀相融合，戲曲水袖舞蹈，把傳統的古典舞蹈與中國戲曲身段相結合，將水袖行雲流水的美感充分展現。梁祝“十八相送”片段，將這段在中國家喻戶曉的傳統經典故事以合唱的音樂形式，加以推廣傳唱，傳唱就是傳承。

北美小芳黃梅藝術團團長及創始人陳小芳係旅美著名黃梅戲表演藝術家，師承嚴派，原安徽省黃梅戲劇院著名演員，1999年移居美國新澤西州，曾任中國青聯委員，曾主演《天仙配》七仙女、《柯老二入黨》二嫂等舞臺劇，曾主演黃梅戲電影《母老虎上轎》、電視連續劇《賒官》。《天仙配》中七仙女為其成名代表作，有“小嚴鳳英”、“第二代七仙女”等美譽。曾獲中國首屆黃梅戲演員廣播大獎賽、全國黃梅戲電視大獎賽雙“十佳演員”安徽省戲曲青年演員比賽一等獎等榮譽，曾榮獲美國新澤西州文化歷史藝術委員會2017、2018、2019和2021年民間藝術傳承獎勵。【圖文報導：劉偉】