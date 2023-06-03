巴拿巴醫院華人醫療服務中心歡慶10周年　歡迎參加6月3日華人健康日活動

庫珀曼巴拿巴醫院華人 醫療服務中心特邀華人朋友們參加6月3日舉行的2023年華人健康日活動，並同時慶祝華人醫療服務中心建立十周年，歡迎大家前來參加。

當日活動項目豐富多彩，從早晨9:30開始至中午12:30。免費健康篩檢(Free Health Screenings)項目包括平衡檢測 、血壓、體質脂檢查等，您還可以與心臟科醫師、牙科醫師、耳鼻喉科醫生等其他科醫生面對面交談，咨詢健康問題。精彩健康講座(Physician Presentations)包括婦女的健康關係著每個人的健康；眼睛老化過程中會發生什麼；腸癌預防的最新進展；急診室-您在疫情 期間與疫情之後的醫療合作夥伴；有關耳鼻喉的首要健康知識等大家關心的健康問題。更可以現場參觀巴拿巴門診醫療中心，以及在活動中見到華人醫療服務中心的員工，瞭解中心的服務，並可以現場安排預約門診。

關注華人健康，為華人提供優質的健康服務一直是華人醫療服務中心為之努力的方向和宗旨，中外風俗差異、語言不便、就醫程序繁瑣等問題，成為海外華人求醫路上的障礙。如今，華人醫療服務中心和相關部門越來越重視華人的醫療需求，攜手為華人服務，確實保障海外華人的健康利益。活動詳情請洽： 862-240-3589; [email protected]

活動時間：6月3日Saturday, 2023，上午9:30至中午12:30；活動地址：Barnabas Health Ambulatory Care Center 巴拿巴門診醫療中心 200 South Orange Ave. Livingston, NJ 07039。