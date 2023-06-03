費城觀音堂舉行佛法交流及慈心素食活動

費城觀音堂義工們合影

費城 觀音堂日前在東北區好朋友老人活動中心內，舉辦大型免費佛法交流及慈心素食活動，各界有緣眾生近700人歡聚一堂，品嘗美味素食，領略佛法雨露的滋潤，觀看震撼視頻，聆聽智慧法語，開啟心靈的盛宴。

當天盛會由義工王懷卿、羅菲菲擔任分享會主持人。王懷卿說道，時光如梭，距上次觀音堂在唐人街舉辦素食活動已有4年的時間。4年以來，整個世界發生了巨大轉變，讓人體會到“苦空無常”。但學佛人是體會無常、運用無常，在因緣生滅的世界中創立自己的功德，救度更多的有緣眾生。感恩來自紐約、新澤西 、佛羅里達以及歐洲的師兄們不辭辛勞，前來助緣此次活動，傳播佛法大愛，展現無我利他的慈悲精神。願本次活動能讓佛友們進一步的瞭解佛法和生活的緊密關係，讓佛光普照心田，得到心靈的淨化。

本次活動從不同的層面闡述了佛法和生活的關係，讓佛友們知因懂果，找到脫離苦難和煩惱的辦法。眾人欣賞了佛學視頻，瞭解盧軍宏台長師父在全球的弘法足跡。義工羅菲菲說，上善若水，我們要學習水隨緣的精神，多做善事，多幫助別人，用慈悲喜舍的精神產生出無限的能量，利益眾生。來自紐約的同修馬煥苓、李再忠師兄，費城的曾梅珠師兄也分享了他們的學佛經歷。觀音堂小佛子們現場背誦了《大悲咒》及《心經》，佛友們參與了精彩的抽獎環節，眾人共同度過一個愉快並充滿意義的週末。

費城觀音堂本著“慈悲為懷，廣度有緣”的核心理念，免費對外開放，為廣大佛友提供了一個學佛修心的道場。在這裡可以禮佛拜佛、念經懺悔、行善做功德，與佛友交流學習，廣結善緣。