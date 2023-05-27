賓州特教學校槍案1死 學生門口槍殺同學被捕

匹茲堡市警局指揮官福特告訴媒體，發生槍擊事件令人沮喪。(美聯社)

根據警方聲明，賓州匹茲堡(Pittsburgh)一名男學生日前在校門口，持槍打死另一名男同學；警方隨後接獲奧利弗全市學校(Oliver Citywide Academy)槍擊 事件報案，在抵達現場後看到一名嫌犯持槍逃跑並將他拘留。

警察 局指揮官福特(Richard Ford)並未公開受害者或嫌疑犯的身分，但表示兩人都是該學校的男性學生。福特在記者會上強調：「沒有針對其他學校的潛在威脅。」

匹茲堡奧利弗全市學校發生槍案後，警方在校外警戒。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)匹茲堡分台報導，警方指出，現場至少開了11槍。福特指出，受害學生被送往醫院後不治身亡。

警方在現場找到一把9毫米口徑的手槍。

根據學校網站，這是所提供3年級到12年級的「全日制特殊教育中心」；學校通常在早上7點45分左右開學；福特指出，槍擊案則是發生在早上7點30分之前通往學校的台階上，案發時已經有幾位老師在校內並聽到槍聲；去年，另有一名15歲男孩在校外遭槍殺。

「這太讓人沮喪了，」福特告訴媒體，「我們如此努力的和學校合作。顯然，不管是哪種暴力，只要有人喪命，就是個悲慘的情況。」

而就在這起事件的一年前，德州 烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb)發生槍擊案，導致19名兒童和兩名教師不幸死亡。