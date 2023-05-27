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打破百年禁令 新州小鎮披薩店 成首家可賣酒餐廳

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州博根郡盧瑟福鎮核發該鎮第一張酒類執照給Song'E Napule義大利餐廳，打破該鎮逾百年不賣酒的傳統。(Song'E Napule官網)
新澤西州博根郡盧瑟福鎮核發該鎮第一張酒類執照給Song'E Napule義大利餐廳，打破該鎮逾百年不賣酒的傳統。(Song'E Napule官網)

新澤西州博根郡(Bergen County)盧瑟福鎮(Rutherford)核發該鎮的第一張酒類執照給一家披薩餐廳，打破該鎮逾百年的傳統。

本月稍早，Song'E Napule餐廳首度提供酒精類飲品，悄悄地創造了歷史，Song'E Napule不是地下酒吧(speakeasy)，而是盧瑟福公園大道(Park Avenue)上的一家披薩餐廳，此外，餐飲街(Restaurant Row)上的另外兩家小餐館也預計於接下來幾個月加入販售酒類的行列。

客人現在可以在Song'E Napule餐廳點杯咖啡馬丁尼(espresso martini)搭配披薩及義大利菜餚，經理卡爾達雷利(Pietro Caldarelli)說：「一杯紅酒改變了一切，又或者是啤酒、氣泡酒，這些搭配披薩都很棒，可以改變心情。」

除了心情，還有經濟層面，酒類銷售可以大大提升餐廳的收益，但新州的酒類法規及地方自治的長期傳統，使得新開的餐廳難以取得執照，而且價格昂貴。

事實上新州州長墨菲(Phil Murphy)希望改變新州的酒類法規，但一直受到該行業老牌機構的抵制。

直到近期，盧瑟福鎮還是一個嚴格實施自帶酒水(BYOB)的小鎮，該市鎮允許酒類專賣店營業，但酒吧或餐廳不得提供酒類，這類政策在禁酒令時期就已經存在，可追溯至1800年代。

盧瑟福鎮市鎮管理人員卡可勒斯基(Robert Kakoleski)表示：「這裡一直是保守的小鎮，但隨著市中心出現新的公寓，容納新的紐約通勤者，人口結構正在改變。」

2020年11月，盧瑟福鎮選民以54%對46%的結果通過公投，允許餐廳販售酒類，根據新州規定，市政府針對每3,000個居民可核發一張酒類執照，意即盧瑟福鎮可發出六張許可證。

Song'E Napule餐廳以30萬元競標，是去年12月盧瑟福鎮第一次拍賣最低價格兩倍的兩倍，作為唯一的競標者，Song'E Napule也成為盧瑟福鎮第一家獲得酒類執照的餐廳。

新州 新澤西州 義大利

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