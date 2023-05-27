全美「海灘祕境」 新州3處上榜 第5名只能划船前往

新澤西「島灘州立公園」的莎草島，因為沒有連結道路或商業建築，只能靠划船前往，登上全美100處「祕密海灘」排行榜第五名。(島灘州立公園官網)

美國有哪些在地人才知道的祕密沙灘景點？「家庭旅遊地點指南」(Family Destinations Guide)針對國內3000戶家庭進行調查，結果新澤西州 有三處海灘上榜，包括海洋郡(Ocean)莎草島(Sedge)名列第五，孟莫斯郡(Monmouth)和五月岬郡(Cape May)兩處海灘也榜上有名。

位於巴尼加特灣(Barnegat Bay)「島灘州立公園」(Island Beach State Park)的莎草島，因為沒有連結道路或商業建築，只能靠划船前往，是「真正獨一無二的旅遊地點」，登上全美100處「祕密海灘」排行榜第五名，「家庭旅遊地點指南」強調莎草島「給那些希望遠離人群並享受自然美景的遊客，提供一處寧靜的度假天堂。」據了解，莎草島以柔軟的沙灘和平靜海面聞名，也是新州 最大的魚鷹(Osprey)等各種禽鳥的棲息地。

新州「魚類與野生動物局」(Division of Fish & Wildlife)表示，除了划船等水上活動，莎草島還可以釣魚 、賞鳥和沼澤探險；新州環境保護局(Department of Environmental Protection)也表示，對於海洋科學和環境研究有興趣的學生，莎草島「自然資源教育中心」(Natural Resource Education Center)還提供相關課程。

另外位於五月岬郡，距離熱門的日落海灘(Sunset Beach)南方約一哩的「珍珠海灘」(Pearl Beach)名列第49位。根據「新澤西文摘」(New Jersey Digest)報導，珍珠海灘沒有木板棧道或公共設施，是新州遊客人數較少的海灘之一。

還有孟莫斯郡米德市(Middletown)，位於珊迪胡克(Sandy Hook)北端的「岡尼森海灘」(Gunnison Beach)名列第85位，由於海灘屬於國家公園管理局(National Park Service)的聯邦土地，就像新州其他海灘一樣，備有遮陽傘、毯子和冰桶，唯一差別就是隨處可見的天體遊客，「岡尼森海灘」也因此被列入全球100處最佳裸泳海灘榜單第11位。