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曾因謀殺冤獄獲賠400萬 費城男討「1200元毒品債」開槍殺人

記者張聲肇／綜合報導
費城男子湯馬斯曾在三年前因冤獄獲賠400多萬元，如今卻為了1200元毒品債而殺人。(取材自臉書)
費城男子湯馬斯曾在三年前因冤獄獲賠400多萬元，如今卻為了1200元毒品債而殺人。(取材自臉書)

費城男子湯馬斯(Shaurn Thomas)坐牢24年後，謀殺罪被推翻，三年前獲賠400多萬元，卻為了1200元毒品債槍殺愛德華茲(Akeem Edwards)，成為一級謀殺案的被告。

湯瑪斯女友維西(Ketra Veasy)22日以證人身分在法庭上說，「他說那是原則問題。」維西是1月3日湯瑪斯開槍殺人後，載他逃離現場的人，因此也是本案的被告。

檢方調查完畢後，對湯瑪斯追加起訴，罪名是威脅證人，因為湯瑪斯怕維西密告他，一度想殺害維西。維西則對共謀、加重攻擊等犯罪指控，表示認罪。

維西弟弟威立(Willie)謀殺罪2019年也被推翻，透過「更生人」互濡以沫的人際網絡，認識湯瑪斯。之前，兩人的交往時斷時續。去年秋天，兩人恢復交往，維西說她要從愛德華茲那裡買「菸草」，湯瑪斯問她，愛德華茲願不願意替他販毒(古柯鹼)。

兩人於去年底接頭，愛德華茲拿了貨，答應從賺來的錢，還1200元給湯瑪斯。愛德華茲遲遲不給，湯瑪斯越來越忍不住，不斷問她，有沒有看到愛德華茲，或聽到他講還錢的事。維西16歲起就認識愛德華茲。

案發當天，兩人開車到費城，在德國城大街碰到愛德華茲，法庭播放的錄影帶顯示，檢方說是湯瑪斯的蒙頭牛仔褲男子用藏在比薩盒裡的手槍，朝愛德華茲開槍。

維西說，湯瑪斯匆忙跑回車，叫她，「我們走，他被擊中了，倒地了」，邊說邊把手槍放回腰帶內。此後，湯瑪斯不斷警告她，不得聲張。

2月，警探搜查湯瑪斯在契斯特郡的住所，搜出一把偷來的槍，但湯瑪斯交保後獲釋；3月，維西以謀殺罪被捕；沒過幾天，湯瑪斯也因同案被捕，不得保釋。

費城 毒品 德國

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