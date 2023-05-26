我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州衛生廳目前已取消新冠病例每日通報，改為每周公布確診人數統計。圖為疫情爆發初期，州長墨菲親自舉行疫情記者會。(取材自臉書)
新澤西州衛生廳目前已取消新冠病例每日通報，改為每周公布確診人數統計。圖為疫情爆發初期，州長墨菲親自舉行疫情記者會。(取材自臉書)

聯邦政府宣告公共衛生緊急狀態結束兩周後，新澤西州衛生廳日前也取消新冠病例每日通報，改以每周公布新冠確診人數統計。

衛生廳發言人南西·卡尼(Nancy Kearny)證實新州新冠確診病例每日通報已改為每周公布，「由於目前通報病例人數減少，改為每周統計確診病例將使衛生部門能夠更有意義了解疫情變化和趨勢。」他說，「每周確診病例通報仍會提供關於疫情變化、住院人數、死亡人數和病毒變種的相關資訊，以作為個人和社區的防疫參考。」

同時卡尼還補充表示，新州衛生單位防疫措施仍未鬆懈，「儘管新冠疫情已經結束，但新冠病毒仍持續影響州民，因此將繼續監控疫情趨勢，以確實掌握傳播和疫情發展。」

在過去疫情期間，每日通報新冠確診人數曾是新州防疫主要措施之一，尤其在疫情早期階段，包括新州、康乃狄克和紐約等三州地區皆屬於疫情重災區，因此疫情爆發初期連續數個月，州長墨菲(Phil Murphy)在首府翠登市(Trenton)舉行疫情記者會，都會每天公布確診人數，不過自2022年11月起，每逢周末假日，州政府暫停公布確診人數。

而且隨著疫情減緩，新州原本採取全國最嚴格的防疫措施，也逐漸開始鬆綁，一年多來州長墨菲也表示，「新冠疫情已經轉為一般傳染病」，因此防疫措施也將「重新回歸正常」。

有910萬人口的新州，自2020年3月4日接獲第一起新冠確診病例以來，累計確診人數超過257萬人，此數字尚不包括無需向衛生單位通報的居家陽性個案，而且根據統計，疫情結束前新州有超過3萬6000人死於新冠感染。

聯邦疾病防治中心(CDC)在疫情緊急狀態結束後，也不再公布每周確診人數統計以及郡縣級別的確診病例，但仍會繼續公布相關數據和資料。

根據紐約時報報導，全國多數州已取消每日公布確診人數，改為每周通報，甚至有部分州完全不再公布確診人數。

疫情 新州 防疫

上一則

因應連假暴力犯罪高峰 芝加哥安全計畫出爐

下一則

北美10大會議地 亞特蘭大位居第6

延伸閱讀

民調：6成新州人主張嚴格限槍

民調：6成新州人主張嚴格限槍
墮胎藥官司未了 新州救命為要 備妥「一切方案」

墮胎藥官司未了 新州救命為要 備妥「一切方案」
阻紐約徵堵車費 新州州長墨菲不放棄 評估所有法律選項

阻紐約徵堵車費 新州州長墨菲不放棄 評估所有法律選項
「醫療人員暴力預防法案」 新州州長默菲簽署：我們虧欠醫護人員

「醫療人員暴力預防法案」 新州州長默菲簽署：我們虧欠醫護人員
公校生須打多種疫苗？被控偷改健康法規 新州政府否認

公校生須打多種疫苗？被控偷改健康法規 新州政府否認
新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元

新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元

熱門新聞

29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？