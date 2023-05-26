新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供

新澤西州衛生廳目前已取消新冠病例每日通報，改為每周公布確診人數統計。圖為疫情爆發初期，州長墨菲親自舉行疫情記者會。(取材自臉書)

聯邦政府宣告公共衛生緊急狀態結束兩周後，新澤西州衛生廳日前也取消新冠病例每日通報，改以每周公布新冠確診人數統計。

衛生廳發言人南西·卡尼(Nancy Kearny)證實新州 新冠確診病例每日通報已改為每周公布，「由於目前通報病例人數減少，改為每周統計確診病例將使衛生部門能夠更有意義了解疫情 變化和趨勢。」他說，「每周確診病例通報仍會提供關於疫情變化、住院人數、死亡人數和病毒變種的相關資訊，以作為個人和社區的防疫 參考。」

同時卡尼還補充表示，新州衛生單位防疫措施仍未鬆懈，「儘管新冠疫情已經結束，但新冠病毒仍持續影響州民，因此將繼續監控疫情趨勢，以確實掌握傳播和疫情發展。」

在過去疫情期間，每日通報新冠確診人數曾是新州防疫主要措施之一，尤其在疫情早期階段，包括新州、康乃狄克和紐約等三州地區皆屬於疫情重災區，因此疫情爆發初期連續數個月，州長墨菲(Phil Murphy)在首府翠登市(Trenton)舉行疫情記者會，都會每天公布確診人數，不過自2022年11月起，每逢周末假日，州政府暫停公布確診人數。

而且隨著疫情減緩，新州原本採取全國最嚴格的防疫措施，也逐漸開始鬆綁，一年多來州長墨菲也表示，「新冠疫情已經轉為一般傳染病」，因此防疫措施也將「重新回歸正常」。

有910萬人口的新州，自2020年3月4日接獲第一起新冠確診病例以來，累計確診人數超過257萬人，此數字尚不包括無需向衛生單位通報的居家陽性個案，而且根據統計，疫情結束前新州有超過3萬6000人死於新冠感染。

聯邦疾病防治中心(CDC)在疫情緊急狀態結束後，也不再公布每周確診人數統計以及郡縣級別的確診病例，但仍會繼續公布相關數據和資料。

根據紐約時報報導，全國多數州已取消每日公布確診人數，改為每周通報，甚至有部分州完全不再公布確診人數。