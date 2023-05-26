新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供
聯邦政府宣告公共衛生緊急狀態結束兩周後，新澤西州衛生廳日前也取消新冠病例每日通報，改以每周公布新冠確診人數統計。
衛生廳發言人南西·卡尼(Nancy Kearny)證實新州新冠確診病例每日通報已改為每周公布，「由於目前通報病例人數減少，改為每周統計確診病例將使衛生部門能夠更有意義了解疫情變化和趨勢。」他說，「每周確診病例通報仍會提供關於疫情變化、住院人數、死亡人數和病毒變種的相關資訊，以作為個人和社區的防疫參考。」
同時卡尼還補充表示，新州衛生單位防疫措施仍未鬆懈，「儘管新冠疫情已經結束，但新冠病毒仍持續影響州民，因此將繼續監控疫情趨勢，以確實掌握傳播和疫情發展。」
在過去疫情期間，每日通報新冠確診人數曾是新州防疫主要措施之一，尤其在疫情早期階段，包括新州、康乃狄克和紐約等三州地區皆屬於疫情重災區，因此疫情爆發初期連續數個月，州長墨菲(Phil Murphy)在首府翠登市(Trenton)舉行疫情記者會，都會每天公布確診人數，不過自2022年11月起，每逢周末假日，州政府暫停公布確診人數。
而且隨著疫情減緩，新州原本採取全國最嚴格的防疫措施，也逐漸開始鬆綁，一年多來州長墨菲也表示，「新冠疫情已經轉為一般傳染病」，因此防疫措施也將「重新回歸正常」。
有910萬人口的新州，自2020年3月4日接獲第一起新冠確診病例以來，累計確診人數超過257萬人，此數字尚不包括無需向衛生單位通報的居家陽性個案，而且根據統計，疫情結束前新州有超過3萬6000人死於新冠感染。
聯邦疾病防治中心(CDC)在疫情緊急狀態結束後，也不再公布每周確診人數統計以及郡縣級別的確診病例，但仍會繼續公布相關數據和資料。
根據紐約時報報導，全國多數州已取消每日公布確診人數，改為每周通報，甚至有部分州完全不再公布確診人數。
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