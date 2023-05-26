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2023華夏杯智力運動會圓滿收官

本報新澤西訊
少兒國際象棋比賽現場
少兒國際象棋比賽現場

2023華夏中文學校智力運動會日前－在東部分校再次成功舉辦，這是繼2019年疫情之後首次智力運動會。來自11所分校的一百多名運動員參加了這次盛會，在總共12個單項的比賽中進行了激烈的角逐。下午1：00各項比賽正式開始，經過幾個小時的腦力大戰， 李文斯頓中文學校憑藉37位參賽選手的強大陣容和強勁實力，斬獲多項冠軍，最終獲得團體第一，榮獲桂冠。南部分校和愛迪生分校分別捧走亞軍和季軍獎盃。

  在智力運動會最為激烈的學生國際象棋比賽中，近90名選手參加了3 個組別的5輪艱苦的比賽，最終東部的劉奕辰，中部的武澤楊，以及南部劉博文分別獲得兒童一組， 兒童二組和少年組的冠軍。今年升級比賽也吸引了眾多選手參賽，經過多輪角逐，最後李文斯頓的兩對選手分列冠亞軍。圍棋的對弈則是高手過招，在旗鼓相當的段位選手之間展開，幾位選手表現沉著冷靜，棋盤上則是風起雲湧，瞬息萬變，膠著廝殺至最後一刻方顯輸贏。值得一提的是，南部分校小將杜立昂，在勇奪兒童象棋冠軍後又加入成人象棋的友誼賽也取得了不俗戰績，後生可畏！

  經過多年的積累，智力運動會逐漸發展成華夏的一項重要活動，為華夏給分校創造了一次切磋技藝，交流情感的機會。讓更多的同學和家長感受到了華夏大家庭的溫暖。最後向所有參賽的運動員致敬，也向舉辦這次比賽的東道主東部分校及所有的裁判和志願者表示感謝。（以上內容由總校體育部馬寶清部長提供）

運動員 疫情

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