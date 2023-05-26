新澤西福建同鄉會換屆　林潔輝續任總顧問、李世群轉任主席，郭洪寶當選會長

新澤西福建同鄉會舉行第六屆理事會換屆大會。（張長春/攝）

新澤西 福建同鄉會換屆暨第六屆理事會大會5月20日在愛迪生市金喜海鮮酒樓（Golden Seafood ）召開。中國駐紐約總領事館領僑處副主任殷民俊、領事孫潛、福建同鄉會總顧問林潔輝、特別顧問盧叆儀、名譽會長劉偉及全體顧問和理事會成員、新澤西華人 社團領導和福建鄉親代表等100多人參加。會上，原會長李世群轉任主席，原常務副會長郭洪寶當選第六屆理事會會長，林潔輝續任總顧問。本屆同鄉會共選出陳建敏等12位常務副會長、林巧慈等13位副會長、林月等25位理事，以及秘書長黃文靜和黃雙江等四位副秘書長。

會議首先由第五屆理事會主席郭瑞堯工作報告，他回顧任期內為抗擊疫情 、鄉親互助等所做的諸多工作，同時介紹了新一任會長郭洪寶、主席李世群。會上舉行了新舊會長、主席的會印交接儀式。新任主席、會長向第五屆理事會主席郭瑞堯頒發了《社區服務傑出貢獻獎》獎牌，並介紹和肯定了他對同鄉會的貢獻。

殷民俊副主任代表中國駐紐約總領館對同鄉會順利換屆表示祝賀，希望同鄉會在第六屆理事會帶領下，繼續團結服務鄉親，為支持祖籍國發展建設，增進中美友好不斷作出新的貢獻。林潔輝主席希望同鄉會的活動越來越順利，大家團結在一起，永遠開心，永遠快樂！劉偉名譽會長除代表同鄉會共同創辦人唐儀向新一屆理事會和新任主席、會長表示祝賀外，同時提議大家為同是創辦人、現已離世的黃忠義會長靜默十秒鐘，表達對他的貢獻追思和致意。

李世群主席隨即宣佈新一屆同鄉會顧問和理事會成員名單並頒發聘書。李世群主席、郭洪寶會長在就職感言中，感謝大家的信任，表示將擔起服務鄉親的責任和使命，帶領大家開創同鄉會工作的新局面。會議在主持人黃雙江富有感染力的串接下，整場樂趣橫生，笑點盡出，凸顯同鄉會團結和諧和生氣勃勃。

出席當天活動嘉賓還有；新澤西華人聯合總會共同主席嚴欣鎧、佟衛東、洪利武、梁智