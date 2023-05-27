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連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

旺發搬家25年經驗　專業 服務 值得信賴

本報新澤西訊

經營至今25年的旺發搬家公司是一家政府註冊、提供新州及外州搬運服務的正規公司。公司有20-26呎卡車、專業升降機等設備，並擁有一支品行好、素質佳、服務意識強的工作隊伍，以滿足客戶需求為己任，長年為廣大客戶提供了安全保障的搬家服務，深受客戶好評。

  該公司始終遵行“客戶第一，信譽至上”的經營理念，為客戶提供免費上門估價服務，根據搬運物品及搬遷場地的具體情況與客戶溝通，為你的搬家設計出一套專業安全的搬運方案。

  在搬運過程中，工作人員會特別對地板、牆壁、電梯等設施進行專業保護，避免給客人造成不必要的財物損壞。在物品打包方面，旺發搬家公司細緻入微，會根據每樣物品的不同特點，進行不同層次的專業化打包，確保運輸中的物品能安全平穩抵達目的地。

  旺發為你提供全面的服務：精搬鋼琴，拆裝傢俱，專業包裝，清理垃圾，提供私人和商業搬運服務以及跨州搬運，精通國粵英語，擁有百萬貨物保險，為你省去後顧之憂。旺發搬家經驗豐富、服務熱情、價格公道，是您值得信賴的喬遷好幫手。服務專線：葉先生（中文）732-882-9162。

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