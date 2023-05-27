自然醣褐藻糖膠3-PLUS　優惠活動開始 贈品加倍

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創立於2014年的NatureMedic自然醣品牌，是一間專注於研發褐藻糖膠產品的國際公司。隨著時代轉變，越來越多人信賴具有科研證據為基礎的天然輔助保健品。其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品當中脫穎而出。NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS是全球首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。

對於手術 後調養、保健預防的人，我們推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS膠囊裝，每瓶有160顆，膠囊裝含有40克的褐藻糖膠精華，膠囊外殼由植物纖維製成，體積細小，容易吞服。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期三高 者保健預防或手術後調養。

對於減輕化放療副作用不適的人，我們推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液，每盒50包，濃縮液含有110克的褐藻糖膠精華，市面上含量最高！服用１包濃縮液，足已攝取超過2克的褐藻糖膠精華。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。口味清新酸甜，吸收迅速，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫，促進食慾和體力。

1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，實驗研究證明，化療期間服用褐藻糖膠，能有助於減輕副作用，提升免疫細胞的活躍性。

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