我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

自然醣褐藻糖膠3-PLUS　優惠活動開始 贈品加倍

本報紐約訊

NatureMedic自然醣即日起推出限時優惠活動，贈品加倍送，６個優惠組合總有一個適合你。敬請把握限時優惠，立即為家人健康打氣！自然醣提供免運費到美加、中港台。今天立即撥打1-888-850-3288查詢優惠活動詳情。

  創立於2014年的NatureMedic自然醣品牌，是一間專注於研發褐藻糖膠產品的國際公司。隨著時代轉變，越來越多人信賴具有科研證據為基礎的天然輔助保健品。其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品當中脫穎而出。NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS是全球首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。

  對於手術後調養、保健預防的人，我們推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS膠囊裝，每瓶有160顆，膠囊裝含有40克的褐藻糖膠精華，膠囊外殼由植物纖維製成，體積細小，容易吞服。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期三高者保健預防或手術後調養。

  對於減輕化放療副作用不適的人，我們推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液，每盒50包，濃縮液含有110克的褐藻糖膠精華，市面上含量最高！服用１包濃縮液，足已攝取超過2克的褐藻糖膠精華。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。口味清新酸甜，吸收迅速，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫，促進食慾和體力。

  1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，實驗研究證明，化療期間服用褐藻糖膠，能有助於減輕副作用，提升免疫細胞的活躍性。

  想了解更多有關自然醣褐藻糖膠產品，今天立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品。你也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽官方網站www.fucoidan3plus.com。

手術 微信 三高

上一則

旺發搬家25年經驗　專業 服務 值得信賴

下一則

奇跡廣告傳媒(QaPrints) NAR參展亮相獲好評

延伸閱讀

退休族平均每月花4345元 主要開銷有4大項

退休族平均每月花4345元 主要開銷有4大項
馬州蒙郡慶祝亞太裔傳統月 圓滿落幕

馬州蒙郡慶祝亞太裔傳統月 圓滿落幕
法拉盛華人健康節 周日登場

法拉盛華人健康節 周日登場
保健／全頜修復、牙齒美白貼面找舒小泉牙醫

保健／全頜修復、牙齒美白貼面找舒小泉牙醫
「自然醣褐藻糖膠3-PLUS」即日起推出限時優惠活動

「自然醣褐藻糖膠3-PLUS」即日起推出限時優惠活動
世華參訪凱撒醫療中心 學習企業發展和女性保健

世華參訪凱撒醫療中心 學習企業發展和女性保健

熱門新聞

只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
卡斯特羅縣（Castro）迪米特（Dimmitt）的南福克奶牛場，4月10日發生火災，造成近1萬8000頭牛死亡。（卡斯特羅縣警局）

近2萬乳牛燒死 吸糞車故障肇禍

2023-05-22 16:38
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)

全美最宜居 北卡三角區排第三

2023-05-24 02:00
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂