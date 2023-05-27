亞裔傳統月大型社區健康日活動 改期至6/24舉行

原訂於5/20舉行的亞裔 傳統月大型社區健康日活動，當天因下雨取消，現將改期在6/24在相同地點及相同時間盛大舉行，歡迎參加。

本活動由羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital），羅格斯醫學院（Rutgers Medical School），華人 醫療服務（Chinese Medical Program）等健康機構和團體組織舉辦，參加單位還包括新澤西癌症 中心（Rutgers Cancer Institute - CINJ），羅伯屋強生新布朗士維克醫院--社區健康推廣計劃（RWJUH- Community Health Promotion Program），蜜豆郡健康辦，華人醫療部，西語裔和印度醫療服務部，羅格斯大學健康及耆老研究所，RWJBH乳癌防護及聯絡中心，全美精神健康聯盟新澤西分部（NAMI New Jersey），家庭健康及生育門診（Family Planning），後新冠支持計劃（Post-COVID Program）等，活動內容有各種健康篩檢及醫療宣傳活動，包括血壓檢查，BMI測試，癌症篩檢調查及健康食品展示，傳統中國舞蹈，兒童遊戲及活動，太極功夫表演，還有Zumba老師和太極老師帶大家一起做康樂運動。此外還有由美東超市，RWJUH醫院和華人醫療服務部及更多部門提供的豐富禮品抽獎。

像這樣專門提供給亞裔社區的大型健康日活動，且有衆多講中文的健康機構參與，機會十分難得，希望大家有機會走出家門參加這個豐富多彩，為健康助力的活動。

活動日期：週六，6月24日 ；時間：11am - 2pm ；地點：Meeting Hall and Parking Lot, Church in Piscataway, 15 Seeley Ave. Piscataway, New Jersey 08854 (Piscataway美東超市 Shopping Plaza 旁邊)

活動面對公衆免費開放，無需註冊。詳情請電RWJUH華人醫療服務部：732-923-6726 鄒興睿，或華人醫療服務部專綫：732-923-5057。