我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

亞裔傳統月大型社區健康日活動 改期至6/24舉行

本報新澤西訊

原訂於5/20舉行的亞裔傳統月大型社區健康日活動，當天因下雨取消，現將改期在6/24在相同地點及相同時間盛大舉行，歡迎參加。

  本活動由羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital），羅格斯醫學院（Rutgers Medical School），華人醫療服務（Chinese Medical Program）等健康機構和團體組織舉辦，參加單位還包括新澤西癌症中心（Rutgers Cancer Institute - CINJ），羅伯屋強生新布朗士維克醫院--社區健康推廣計劃（RWJUH- Community Health Promotion Program），蜜豆郡健康辦，華人醫療部，西語裔和印度醫療服務部，羅格斯大學健康及耆老研究所，RWJBH乳癌防護及聯絡中心，全美精神健康聯盟新澤西分部（NAMI New Jersey），家庭健康及生育門診（Family Planning），後新冠支持計劃（Post-COVID Program）等，活動內容有各種健康篩檢及醫療宣傳活動，包括血壓檢查，BMI測試，癌症篩檢調查及健康食品展示，傳統中國舞蹈，兒童遊戲及活動，太極功夫表演，還有Zumba老師和太極老師帶大家一起做康樂運動。此外還有由美東超市，RWJUH醫院和華人醫療服務部及更多部門提供的豐富禮品抽獎。

  像這樣專門提供給亞裔社區的大型健康日活動，且有衆多講中文的健康機構參與，機會十分難得，希望大家有機會走出家門參加這個豐富多彩，為健康助力的活動。

  活動日期：週六，6月24日 ；時間：11am - 2pm ；地點：Meeting Hall and Parking Lot, Church in Piscataway, 15 Seeley Ave. Piscataway, New Jersey 08854 (Piscataway美東超市 Shopping Plaza 旁邊)

  活動面對公衆免費開放，無需註冊。詳情請電RWJUH華人醫療服務部：732-923-6726 鄒興睿，或華人醫療服務部專綫：732-923-5057。

華人 癌症 亞裔

上一則

北美10大會議地 亞特蘭大位居第6

下一則

旺發搬家25年經驗　專業 服務 值得信賴

延伸閱讀

舊金山藝術學會及多位藝術家 亞裔傳統月主流獻藝

舊金山藝術學會及多位藝術家 亞裔傳統月主流獻藝
61分局合作社區巡邏隊 維護羊頭灣社區治安

61分局合作社區巡邏隊 維護羊頭灣社區治安
芝郊區格倫科村 伊州最貴社區 均價逾300萬

芝郊區格倫科村 伊州最貴社區 均價逾300萬
沙灘度假痛失婚戒 好心人撿到發TikTok物歸原主

沙灘度假痛失婚戒 好心人撿到發TikTok物歸原主
英國前首相強生第八度當爸 妻子再懷三寶預產期下個月

英國前首相強生第八度當爸 妻子再懷三寶預產期下個月
5/20亞裔傳統月大型社區健康日活動　羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院及華人醫療服務共同舉辦

5/20亞裔傳統月大型社區健康日活動　羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院及華人醫療服務共同舉辦

熱門新聞

只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
卡斯特羅縣（Castro）迪米特（Dimmitt）的南福克奶牛場，4月10日發生火災，造成近1萬8000頭牛死亡。（卡斯特羅縣警局）

近2萬乳牛燒死 吸糞車故障肇禍

2023-05-22 16:38
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)

全美最宜居 北卡三角區排第三

2023-05-24 02:00
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂