全美最佳產科醫院 新州7家登榜

新聞周刊公布2023年全美最佳產科醫院，新州有七家上榜。圖為上榜的巴納巴斯醫療中心。(取材自臉書)

新聞周刊(Newsweek)公布2023年全美最佳產科醫院，新澤西州 有七家上榜。

新聞周刊透過線上問卷，訪查新生兒照護及婦產科醫師推薦的頂級產科醫院，分析該醫院的剖腹產比率和患者滿意度等數據，票選全美最佳產科醫院，今年全美共有384家醫院上榜。

新澤西州七家上榜的產科醫院分別是：

● 利文斯頓(Livingston)的巴納巴斯醫療中心(Cooperman Barnabas Medical Center)

● 恩格塢(Englewood)的恩格塢醫院(Englewood Health)

● 長枝市(Long Branch)的孟莫斯醫療中心(Monmouth Medical Center)

● 莫里斯鎮(Morristown)的莫里斯醫療中心(Morristown Medical Center)

● 薩密特市(Summit)的奧維路克醫療中心(Overlook Medical Center)

● 新布朗士 維克郡(New Brunswick)的聖彼得大學附設醫院(Saint Peter's University Hospital)

● 里奇伍德(Ridgewood)的山谷醫院(Valley Hospital)