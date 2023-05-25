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同名同姓同生日 逾300張帳單寄錯新州男

記者張聲肇／綜合報導

新州男子大衛(David)2021年3月起，就發覺自己的「地平線藍十字藍盾」(Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey，簡稱藍十字)保險帳單很有問題，也打電話到醫院查詢，但兩年總共收到300多張錯誤的醫療帳單，只因另一人和他同名同姓同年同月生。

媒體一致姑隱其姓及生日，以保護這兩個大衛的個資。

收到錯誤帳單的大衛打給巴納巴斯醫療中心(Cooperman Barnabas Medical Center)說，他沒去該醫院看診過，但帳單照樣繼續寄到他家，包括2021年4月手術費14萬，病患需支付5.3萬元。

那個月內，住在切斯特(Chester)的大衛打了好幾通電話給自己的保險公司，藍十字終於給他專案編號，說四到六周內替他解決問題。但帳單照樣寄來，更多醫院的帳單也寄來。

同年7月，他直接打給保險公司的帳單部門；該部門照樣給他｢專案辦理｣編號。隨後，他乾脆向藍十字發出遭詐騙的申訴信函，藍十字又給他一個專案編號。

2021年秋季和冬季，他不斷收到新帳單，也不斷打電話更正，也獲更多「專案處理」編號。這些電話，讓他獲知同名同姓同生日的大衛住在哪裡。

2022年4月，被騷擾一整年的大衛向新州銀行與保險局提出申訴。該局當作沒一回事，理都不理。

他只好繼續打電話，也繼續收到另一名大衛的帳單。

2022年6月，他打釐清電話過程中，獲悉同名大衛住在養老院，法定代理人是住在國外的親戚，年紀逾百。

兩個月後，新問題出現了。他說，他也需要動手術，但保險公司一開始不准，理由是，根據保險紀錄，他已動過那樣的手術。事實是，是另一名大衛動過手術。

時間照樣過去，帳單照樣寄給他。

2023年3月，大衛的醫生也被驚動了：醫生收到大衛電腦斷層掃描報告，顯示有個大腫瘤。當局查明後，保險公司和誤寄帳單給他的醫院高管都表示道歉，但到4月底，他仍收到錯誤的帳單。

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