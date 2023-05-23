艾美獎女配雪莉李勞夫 獲羅格斯大學榮譽博士學位

艾美獎最佳女配角得主、該校校友雪莉李勞夫在羅格斯大學畢業典禮上向畢業生發表演說。(取材自在heryl Lee Ralph推特)

新澤西州立羅格斯大學(Rutgers University-New Brunswick)1萬3800名2023年畢業班學生，大一時碰上全球新冠肺炎疫情 停課、遠距教學，大四遭遇教職員罷工停課數周，如今終於畢業；校方日前請來艾美獎 最佳女配角得主、同時也是校友雪莉李勞夫(Sheryl Lee Ralph)為畢業生發表演說。

除了1萬多名學生歡慶畢業外，羅格斯大學的生物醫療與健康科學院的學程也畫下句點。

羅格斯大學畢業典禮恰逢母親節 ，校長霍洛威(Jonathan Holloway)以「2023羅格斯大學、母親節儀式」揭開畢典序幕。

雪莉李勞夫去年在「美國廣播公司」(ABC)熱門影集「雅培小學」(Abbott Elementary)中飾演費城幼兒園教師芭芭拉霍華德(Barbara Howard)，成為艾美獎(Emmy)喜劇項目35年來首位贏得女配角的獎項的非裔女星。

雪莉李勞夫向該校著名的社運校友保羅羅布森(Paul Robeson)致敬，並表示羅布森是她選讀羅格斯大學的理由。她說：「我能想像你們當初以新生身分來到校園的情況，我們的國家乃至全球發生悲慘且困難的轉折，(美國職籃NBA球星)柯比布萊恩(Kobe Bryant)過世、(非裔青年)佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪頸身亡，然後全球因為新冠肺炎疫情停擺。」

獲頒美術榮譽博士學位的雪莉李勞夫說：「但你們堅持住了，沒有放棄，繼續加油。」

1975年，19歲的雪莉李勞夫從羅格斯學院畢業(Rutgers College)，她當時是該校最年輕的女性畢業生；她就讀該校第一屆女性班級，協助這間男校推動男女共學制。

她鼓勵畢業生大膽、包容、勇於改變，並追尋熱情所在，「經歷諸多事件，仍可以給予和分享，那就是你們」。