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費城老教堂2扇蒂芙尼百年彩繪玻璃 20萬元落槌

編譯陳韻涵／綜合報導
兩扇藏身於費城一座老教堂內的玫瑰花窗六個月內身價就從6000元飆漲到20萬元。(Freeman's Auction官網截圖)
兩扇藏身於費城一座老教堂內的玫瑰花窗六個月內身價就從6000元飆漲到20萬元。(Freeman's Auction官網截圖)

費城西部一座老舊教堂的兩扇玫瑰花窗(rose window)，經考證後竟然是1904年由蒂芙尼(Tiffany)工作室製作的藝術珍品，上周在費城佛里曼(Freeman's Auction)拍賣行分別以10萬元落槌，當這兩扇窗「身世未明」時，拍賣委託人去年11月僅以6000元購得這兩扇窗及其他家具。  

這兩扇罕見的彩繪玻璃花窗位在費城第50街和巴爾的摩大道(Baltimore Avenue)的教堂側牆，逾百年來乏人問津。2022年夏季，以馬內利基督堂(Emmanuel Christian Center)向希克曼非裔衛理公會(Hickman Temple A.M.E. Church)買下這棟老教堂，新牧師勃朗李(William Brownlee Sr.)著手翻修，讓占地1萬5000平方呎的哥德式(Gothic)建築空間變得更現代化。 

該教堂的鐘塔建築工程因教堂資金不足而暫停，勃朗李秋季時把兩扇窗及其他家具委託給蘭卡斯特(Lancaster)的建築拆除商布朗(Paul Brown)處理，勃朗李當時並不知道這兩扇窗是蒂芙尼的作品，畢竟該建築最近提交申請歷史建築的介紹中，並未提及此事。

佛里曼代表布朗拍賣這兩扇窗，最終以每片12萬6000元的價格成交，此價格包括落槌價與買家付給拍賣行的手續費。佛里曼表示，買家要求匿名。

拍賣前夕，布朗與勃朗李協議拍賣所得淨收益的25%歸以馬內利基督堂所有；然而，拍賣成交後，布朗拒不認帳。

勃朗李已請律師代為與布朗磋商，他說：「拍賣所得理應歸協助居民的教會所有，我不是歷史學家或文物保存者，就連他們(拆除包商)都不清楚我們拍賣的物品價值。」

這兩扇罕見花窗拍賣引起全國關注，佛里曼起初表示開放公眾投標，卻在拍賣前改口說只開放活躍買家競標，且禁止媒體與好奇的旁觀者蒞臨拍賣現場，但拍賣過程在佛里曼官網直播。

勃朗李另外與城區大學(University City District)的修復計畫(Project Rehab)人員合作，確保拍賣所得能讓教會繼續整修工程，該計畫人員已介紹律師及專家提供諮詢與協助。

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