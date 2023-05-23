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華夏藝術節濃濃中國風 300人獻藝超吸睛

記者劉偉／新澤西州報導
藝術節的部分演員和義工合影。(王劍／攝影)
藝術節的部分演員和義工合影。(王劍／攝影)

華夏中文學校2023「華夏藝術節」日前在American Dream購物中心舉行，300多位演職人員陸續登台，演出長達近六小時。

當天上午，購物商場的第一批顧客就被商場中心充滿濃濃的中國風情的舞台布置吸引，華夏藝術節在一曲優美的低吟淺唱暖場之後，兩隻色彩斑斕的舞獅伴著喜慶歡快的鑼鼓聲帶起現場氣氛，在近六個小時的演出裡，300多位演職人員陸續登台，少兒舞蹈合唱、青春勁舞、時裝走台、中國武術、戲曲演唱、民族舞、傳統舞、現代舞、龍飛鳳舞、流行歌曲和美聲曲目演唱，每個表演都贏得掌聲與喝采。

藝術節的39個節目一氣呵成，購物中心的遊人紛紛駐足，觀賞多樣的中國藝術節目，很多人還與演員合影。這是華夏中文學校攜手紐約、新澤西、康州和賓州等地區華人文藝社團的一次文化盛宴，彰顯中國傳統文化魅力。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、新澤西理工學院(NJIT)校長林竹進、華夏前總校長王朝勃、呂敏偉、Edgewater前市議員梁智及部分分校長和董事長及師生觀看了演出。

總校全體義工為此次活動做了近兩個月的準備，華夏中文學校總校長張涼感謝義工和文藝部老師們，以及演員們的投入和精湛演出。

藝術節的功夫表演。(王劍／攝影)
藝術節的功夫表演。(王劍／攝影)

新澤西 華人 賓州

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