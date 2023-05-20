K-12中文教學圓桌會議新州登場 亞太裔美國人傳訣竅

新州華研基金會日前在西東大學舉行K-12中文教學研討會圓桌會議。(陳大明提供)

新州 華研基金會(New Jersey Chinese Cultural Studies Foundation，簡稱NJCCSF)與西東大學(Seton Hall University)語言文化系日前在西東大學聯合舉辦「K-12中文教師圓桌會議」四場亞太裔美國人的中文靈活教學專題講座，與第15屆中國文化多媒體比賽，西東大學首席副校長帕利托(Robert Pallitto)、教授梁伯華與近50名主流學校中文教師出席。

新州華研基金會主席陳東東在致詞時表示，活動主要目的包括介紹亞太裔美國人(AAPI)獨特的中文靈活教學方式，以及增強中文教師們在語言教學中對科技的應用與了解等；出席教師們會後說，專題講座內容豐富，提供了亞太裔歷史、事件，以及教學設計等多方面的數據與範例，對於教師的幫助很大，讓大家受益匪淺。

專題講座邀請耶魯大學 東亞語言文化系高級漢語講師許沛松、大紐約區主流教師聯誼會會長歐瑪麗、西東大學歷史系助理教授Anne Gedacht、與West Essex High School中文老師游牧等主講。

Gedacht博士介紹新州的AAPI教育 新立法，以促進K-12年級的AAPI教育，並簡要介紹AAPI社區在美國歷史上的隱藏重要性。游牧簡介美國亞裔和太平洋島民傳統月，為什麼要慶祝？以及中文老師怎麼做？歐瑪麗則闡述AP課程「四元教授」的個案議題研究，有關2014年哈佛教授埃德爾曼(Benjamin Edelman)為了四元和波士頓四川花園餐館打官司的議題。

許沛松主講「語言和文化學習的方法——多樣性、公平和包容(DEI)」，介紹創建一個安全、包容的社區，不僅有助於學生提高漢語語言能力，而且有助於提高跨文化意識，利用真實材料促進文化學習機會，使學習環境變得更加多樣化、公平和包容。

專題講座之後進行中國文化多媒體比賽，主題是「中美文化對人民保持健康的影響」，比賽結果第一名Columbia高中獲得獎金700元，第二名Tenafly高中獲得獎金300元，第三名Verona高中獲得獎金200元。