新州中餐館欠63員工30萬薪酬 賠錢又被罰款

新州李堡中餐館「花好粵園」涉嫌剋扣63名員工薪酬及加班費，在勞工部調查後，除了支付全數超過30萬元的拖欠工資外，還要罰款3萬多元。(示意圖，Getty Images)

新州博根郡(Bergen County)李堡(Fort Lee)一間中餐館 ，涉嫌剋扣63名員工薪酬及加班費，在勞工部 調查後，除了支付全數超過30萬元的拖欠工資外，還要罰款3萬多元。

這家中文名為「花好粵園」(Aquarius Restaurant)的中餐館提供廣東菜，在當地頗有名氣，但過去多次涉嫌剋扣薪水及小費而惹上官司。

在最新一次違法欠薪調查中，聯邦勞工部的「工資及工時部門」(Wage and Hour Division)發現，不管員工每天工作多少小時，雇主都是按日數來計算及支付工資；同時每半個月以現金或支票 給廚房員工支付工資，也不會分給小費。此外，雇主也沒有按法例，給每周工時超過40小時的員工支付多50%的超時加班費。

這些做法違反了「公平勞工標準法」(Fair Labor Standards Act)的最低工資及加班費要求。

最後裁定「花好粵園」的營運商Aquarius Restaurant Group Corp.要向63名員工支付15萬805元的拖欠工資以及相同數額的損害賠償。另外，公司還因為是蓄意違規，故此另加民事罰款3萬5274元。

勞工部「工資及工時部門」的地區負責人魯芬(Paula Ruffin)指出，大多數受雇於餐飲業的人，都要長時間辛勞工作來養活自己和家人，因此他們有權獲得所有應得工資，由於Aquarius Restaurant Group Corp.未能履行其法律責任以及剋扣員工薪資，因此而要面對代價高昂的後果。

Aquarius Restaurant Group Corp.拒絕就事件置評。

除了這次違規外，「花好粵園」一名員工在2018年提出訴訟，指該餐館要求員工不管是否收取小費，都要放回部分到非法的小費池(tip pool)。