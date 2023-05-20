賓州監獄2囚犯越獄10天後 第2人落網

一個特別小組17日逮捕賓州監獄兩名越獄者中的第二人赫斯特。（美聯社）

當局稱，聯邦法警領導的一個特別小組逮捕賓州監獄 兩名越獄者中的第二人，他們十天前逃獄，剛被追捕歸案的男受刑人原被控四起殺人罪。

美國法警局(U.S. Marshals Service)副局長克拉克(Robert Clark)說，18歲的赫斯特(Ameen Hurst)17日早上在費城 再次被捕；當局16日晚便一直與赫斯特的家人聯繫，呼籲讓赫斯特自首，大家好幾次設定目標，眼看著就要重新找到赫斯特，卻一再落空。

當局在幾個赫斯特可能藏身處設警戒線。克拉克說，當其中一個目標地的執法人員看到赫斯特和兩個家人上車時便予逮捕，隨行一位家族成員將面臨指控。

費城監獄局(Philadelphia Department of Prisons)指出，赫斯特與24歲的格蘭特(Nasir Grant)被關在費城工業懲教中心(Philadelphia Industrial Correction Center)，5月7日在休閒場地的圍欄挖洞逃逸。

逃獄前，赫斯特被控四項謀殺罪，格蘭特因被控毒品共謀和持有武器而被羈押。

格蘭特11日被捕，逃犯特遣小組成員看到他打扮成女人離開費城北部住家，在住家附近的車上被攔住逮捕。

兩名越獄者在當局得知他們失蹤時，已離開監獄19個小時。市府高層主管亞歷山大(Tumar Alexander)說，將針對該羈押監獄及其運作進行延伸審查，並指責附近居民和整個城市未立即被警告。

包括一名獄友在內的三人被控協助越獄，官員正在釐清獄中是否另有他人參與其中；費城市長肯尼(Jim Kenney)說，負責進行多次床位檢查的人「不會算數、或者會算數但算錯了」。

費城警察 局副局長瓦諾雷(Frank Vanore)17日說，21歲的艾布拉姆斯(Michael Abrams)和斯託林(Xianni Stalling)協助兩名越獄者離開監獄，被控參與一起命案的35歲囚犯弗洛雷斯-韋爾塔(Jose Flores-Huerta)協助躲避看守。