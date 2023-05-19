賓州大學畢業生支持辭職教授 遭校方反控散播假消息

賓州州立大學非裔美國人研究教授韋斯特的離職，引發一群大四應屆畢業生在校刊發表公開信，表態公開支持老師。(賓州州立大學官網)

賓州 州立大學(Pennsylvania State University)一群學生公開支持一名批評校方的教授，就在畢業典禮前幾天，校長特別顧問指控這一群大四學生損害該校名譽，散播假消息。

人文教育 學院推派這些學生帶領今年的畢業典禮，這些學生4月時在校刊「大學生日報」(The Daily Collegian)發表公開信，表態支持非裔 美國人研究教授韋斯特(Michael West)，他於4月初辭去系主任職位。

韋斯特在辭呈中聲稱，人文教育學院院長蘭恩(Clarence Lang)收回答應他更換教師的書面承諾，也未提出具競爭力、能留住教師的提議，損害非裔美國人研究系的利益，韋斯特也指控，蘭恩曾表示韋斯特身為系主任的部分工作，是院長碰到負面媒體報導時捍衛院長。

根據Spotlight PA取得的消息，韋斯特辭職後，蘭恩在寄給其同事的電子郵件中指稱韋斯特分享的是「虛假的陳述」；賓州大時任臨時副校長兼教務長舒瓦茲(Justin Schwartz)在該校提供給Spotlight PA的聲明中表示，韋斯特的說詞在審查有記錄的事實與協議後未獲證實。該校未公開進一步的證據。

發表公開信的六名學生呼籲學校高層必須投資非裔美國人研究課程，並稱他們獲學校指派在畢業典禮擔任典禮官，顯示學業表現獲得肯定，而他們的成就，要歸功像韋斯特這樣的教授。