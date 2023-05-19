新州3青少年劫殺計程車司機 年齡才13歲到14歲

新州薩默塞特郡三名年齡在13歲到14歲的青少年，11日晚間搶劫並殺害計程車司機科菲．阿多（圖）而遭指控。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州 薩默塞特郡(Somerset County)檢察官 麥克唐納(John P. McDonald)指出，三名年齡在13歲到14歲的青少年，因為在11日晚間搶劫並殺害了一名計程車司機而遭指控。

調查人員在確認三人為犯案嫌疑人後，於12日晚間逮捕了兩名分別為14歲和13歲、來自薩默塞特郡的青少年和一名來自新布朗士 維克郡(New Brunswick)的13歲青少年。

根據當局，警方在11日晚間9時56分接獲911電話報案，說在富蘭克林鎮(Franklin Township)靠近Rose Street和Sydney Place交叉口，發生槍擊事件；警察到場後，找到這輛已經撞上停在住宅街道旁車輛的計程車。

來自北布朗士維克(North Brunswick)的57歲計程車司機科菲．阿多 (Kofi Addo)，當時身受槍傷躺在車內，儘管立即在現場展開搶救，但他送醫後仍因重傷不治死亡。

調查人員表示，這三名青少年在阿多前往載客途中接近他；檢察官指出，其中一名青少年為了搶劫而開槍打他。三名青少年隨即在隔日遭逮捕，送往青少年拘留中心，並於14日出庭受審。

其中兩名青少年面臨謀殺、搶劫、共謀和多起武器相關罪名的指控，另一名來自薩默塞特郡的13歲青少年，則遭控搶劫和串謀搶劫。

當局也籲有任何凶殺案相關消息的民眾出面，撥打908-231-7100聯繫薩默塞特郡重案組檢察官辦公室，或透過STOPit應用程式匿名提供線索。