大紐約、紐澤西世華婦女企協 吳思瑩、樓莉莎接任會長

世華婦女協會大紐約及紐澤西分會會長交接典禮，僑委會頒贈感謝狀及賀狀給新舊任會長，左起：陳永豐、吳思瑩、樓莉莎、陳珮瑩、馬震宇、李豔翠。(記者孫影真／攝影)

世界華人工商婦女企管協會(Global Federation of Chinese Business Women，CFCBW)大紐約及紐澤西分會8日在紐約市皇后區 法拉盛喜來登酒店聯合舉辦會長交接暨理監事就職典禮，多名各分會會長遠道而來，與30餘名來賓觀禮，共同見證大紐約分會第三屆與紐澤西分會第四屆會長交接，傳承奉獻。

紐澤西分會理事宣誓就職，左起：馬高臨、黃秀梅、傅蘇玲、張安菽、李櫻鶯、彭鈺絢、黎淑瑛、樓莉莎、梁婉容、林宣儀、葛麗娟、柯金線、馬震宇、林映君。(記者孫影真／攝影)

台灣行政院長陳建仁、僑務委員會委員長徐佳青、駐美代表蕭美琴、駐紐約台北經文處處長李光章、紐約州國會眾議員 孟昭文(Grace Meng)、紐約市主計長蘭德(Brad Lander)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)等頒賀詞慶賀。駐紐約臺北經濟文化辦事處公使陳珮瑩、紐約華僑文教中心主任陳永豐、皇后區市議員黃敏儀、世界華人工商婦女企管協會總會長莊住維、名譽總會長黎淑瑛、紐澤西分會復會會長林映君、紐澤西台灣商會多名理事等出席。

陳珮瑩、陳永豐代表僑委會頒贈感謝狀及賀狀給卸任會長李豔翠、馬震宇，以及新任會長吳思瑩、樓莉莎，表達感激與祝賀之意。

交接典禮由林映君主持，莊住維監交，卸任會長李豔翠、馬震宇將印信和責任鏈傳承給新任會長吳思瑩、樓莉莎，會中播放總會創會會長柯杜瑞琴、榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳上春、大紐約分會首任會長童惠珍等的祝賀影片，並由各單位互贈紀念品。

馬震宇以「功成身退，豐富人生」與會員共勉，馬震宇表示進入世華之後，深感以前的行善微不足道，盛讚世華是一個有組織有理想有計畫，不計榮辱只願付出的團體，任內成功舉辦了守護台商華僑健康講座，支持台灣進入聯合國，舉辦慈善音樂會捐助弱勢團體，捐贈口罩及醫療用品；樓莉莎表示將舉辦講座，邀請傑出婦女分享企業經營成功的經驗，積極投身公益，關懷弱勢團體，與世界商業接軌。