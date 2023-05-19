大紐約、紐澤西世華婦女企協 吳思瑩、樓莉莎接任會長
世界華人工商婦女企管協會(Global Federation of Chinese Business Women，CFCBW)大紐約及紐澤西分會8日在紐約市皇后區法拉盛喜來登酒店聯合舉辦會長交接暨理監事就職典禮，多名各分會會長遠道而來，與30餘名來賓觀禮，共同見證大紐約分會第三屆與紐澤西分會第四屆會長交接，傳承奉獻。
台灣行政院長陳建仁、僑務委員會委員長徐佳青、駐美代表蕭美琴、駐紐約台北經文處處長李光章、紐約州國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、紐約市主計長蘭德(Brad Lander)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)等頒賀詞慶賀。駐紐約臺北經濟文化辦事處公使陳珮瑩、紐約華僑文教中心主任陳永豐、皇后區市議員黃敏儀、世界華人工商婦女企管協會總會長莊住維、名譽總會長黎淑瑛、紐澤西分會復會會長林映君、紐澤西台灣商會多名理事等出席。
陳珮瑩、陳永豐代表僑委會頒贈感謝狀及賀狀給卸任會長李豔翠、馬震宇，以及新任會長吳思瑩、樓莉莎，表達感激與祝賀之意。
交接典禮由林映君主持，莊住維監交，卸任會長李豔翠、馬震宇將印信和責任鏈傳承給新任會長吳思瑩、樓莉莎，會中播放總會創會會長柯杜瑞琴、榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳上春、大紐約分會首任會長童惠珍等的祝賀影片，並由各單位互贈紀念品。
馬震宇以「功成身退，豐富人生」與會員共勉，馬震宇表示進入世華之後，深感以前的行善微不足道，盛讚世華是一個有組織有理想有計畫，不計榮辱只願付出的團體，任內成功舉辦了守護台商華僑健康講座，支持台灣進入聯合國，舉辦慈善音樂會捐助弱勢團體，捐贈口罩及醫療用品；樓莉莎表示將舉辦講座，邀請傑出婦女分享企業經營成功的經驗，積極投身公益，關懷弱勢團體，與世界商業接軌。
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