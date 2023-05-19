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俄國駭客勒索獲2億贖金 聯邦懸賞千萬捉拿

記者張聲肇/綜合報導
俄國駭客馬特維夫勒索新澤西州等地執法機構、醫院和學校等，共拿到近2億元贖金，聯邦當局16日懸賞千萬，期將他捕捉歸案。（聯邦調查局）
俄國駭客馬特維夫勒索新澤西州等地執法機構、醫院和學校等，共拿到近2億元贖金，聯邦當局16日懸賞千萬，期將他捕捉歸案。（聯邦調查局）

俄國駭客馬特維夫（Pavlovich Matveev）勒索新澤西州等地執法機構、醫院和學校等，共拿到近兩億元贖金， 聯邦當局16日懸賞千萬，期將他捕捉歸案。

聯邦新州檢察署說，受害者達2800個，不限於新澤西州。新州帕賽克郡展望公園市（ Prospect Park ）、默瑟郡非營利照護機構、薩默塞特郡商家等等，都是受害方。

聯邦檢察官塞靈傑（Philip Sellinger）說，馬特維夫從2000年起，就在小企業、政府單位、教育機構、宗教組織等的電腦系統裝設鎖定位元（LockBit）、巴布克（Babuk）和蜂巢（Hive）等惡意軟體，夥同共犯發動攻擊。

例如，2020年6月25日，利用LockBit惡意軟體對展望公園市警局發動攻擊；2022年5月27日，夥同蜂巢軟體操作人攻擊默瑟郡醫療照護機構；六天之後，薩默瑟特郡小商家收到勒贖信函。

檢察署說，這三種軟體的不同版本作用都差不多，都「趁隙」鑽入受害方的電腦系統，將資料偷走後鎖死，不按指示交付比特幣贖金，就不給解鎖密碼，還把資料公布到「洩密資料」網站上。硬是不付贖金者，被竊資料真的就被公布在網站。

華府都會警察局身為執法單位，硬不交付贖金，結果，2021年5月，警局資料遭大量洩漏。巴布克集團真把該局數千份機密檔案放到「暗網」上，包括幾百宗員警懲戒檔案，以及FBI及特勤局等單位傳給該警局的情報。

塞靈傑說，加州、堪薩斯、科羅拉多、新罕布夏、俄勒岡和義大利，都有這批駭客犯案的受害紀錄。

馬特維夫被起訴的罪名包括共謀傳遞勒贖要求、共謀破壞電腦、刻意損壞電腦。美俄之間沒有引渡協定。檢方不認為俄國政府涉案。

馬特維夫犯案時，使用Wazawaka、 m1x、 Boriselcin、 Uhodiransomwar等假名。

新澤西州 新州 俄國

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