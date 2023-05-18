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阻紐約徵堵車費 新州州長墨菲不放棄 評估所有法律選項

編譯周芳苑／綜合報導
距離紐約市對進入曼哈頓60街以南的車輛收取堵車費的計畫越來越近，新州州長墨菲表示將評估所有的法律選項。圖為曼哈頓下城的車流。(Getty Images)
距離紐約市對進入曼哈頓60街以南的車輛收取堵車費的計畫越來越近，新州州長墨菲表示將評估所有的法律選項。圖為曼哈頓下城的車流。(Getty Images)

隨著紐約市曼哈頓60街以南收堵車費的實施日越來越近，新州州長墨菲(Phil Murphy)稱，堵車費計畫將造成「不成比例的負面影響」，並稱新州政府正密切評估所有法律選擇。

針對紐約市「堵車費計畫」(congestion pricing plan)，聯邦官員本月稍早決定接受環境評估，不需要更深入研究；官員稱，大都會運輸署(MTA)收到「無重大影響報告」(Finding of No Significant Impact)，即展開實施規畫。

一旦聯邦公路管理局(Federal Highway Administration, FHWA)確認無重大環境影響，6人組成的交通諮詢小組便可開始決定哪些群體得豁免堵車費等細節。

諮詢小組將針對七個費率進行決策，從非商業驕車尖峰時段無人豁免的基本費9元、一直到包含所有通行費可折抵的最高費用23元。

無數團體去年在聽證會上要求折扣或豁免堵車費，環評稱，豁免越多，通行費必須更貴才可彌補缺口。

七個費率案中，六案將非周末尖峰時段定義為早上6時到晚上8時，另一案一分為二，包括早上6時到10時、下午4時到8時。

「基本費率」是早上6時到晚上8時收費9元，無人豁免。使用哈德遜路河口的新州通勤者為進入60街南方堵車區一天須付26元，包括過橋或隧道及堵車費。基本堵車費率離峰時段降至7元、過夜降至5元。

在「低壅塞路口信用方案」(low crossing credit plan)下，早上6時到下午8時的尖峰時段對非商業驕車駕駛收取14元堵車費。新州駕駛進入曼哈頓，隧道通行費及堵車費共須31元，抵用額計入後將是14元；離峰時段、過夜堵車費各降至11元、7元，抵用額及豁免不適用。

「高壅塞路口信用方案」(high crossing credit plan)下，早上6時到下午8時尖峰時段將對非商業驕車駕駛收取19元堵車費。使用這些路口的司機須付36元，19元堵車費減去17元通行費抵免額後，須付費2元。離峰時段、過夜堵車費各降至14元、10元，抵用額及豁免不適用。

紐約官員曾說，最快2024年開始收堵車費，但未將新州官員出面挑戰的變數考量在內。

堵車費 新州 紐約市

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