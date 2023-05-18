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新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

編譯陳韻涵／綜合報導

新澤西州克里夫頓市(Clifton)一棟可容納兩個家庭的房屋物件上市銷售，吸引超過120人出價競標，本周可望以比喊價44萬9000元多15萬元的價格成交。

房地產公司「Compass」地產經理人伊巴拉(Mahmoud Ijbara)表示，「我們收到超過120人投標，我告訴我的委託人，別浪費時間了，結果在律師查閱合約期間，又收到比原定價超過20萬元的出價，但賣方堅持原賣價。」

這棟房子共有五間臥室和兩套衛浴，一樓有三間臥室和一套衛浴，月租金約2500元，二樓則有兩間臥室和一套衛浴，租金2200元。

這棟房子位於克里夫頓的荷蘭丘(Dutch Hill)，靠近主要大道(Main Avenue)、公車站、火車站、學校和一座公園。

伊巴拉表示，「當前問題是，市場物件稀少讓人瘋狂，錯過低利率的買家焦慮、不想等，只想要一間房子。」 

新澤西房地產經紀人協會(New Jersey Realtors)數據顯示，截至今年3月，新澤西州共有1萬2929間房子待售，同比去年減少14.5%。

歐托集團(Otteau Group)數據指出，過去十年來，新州物件逐漸減少，2011年7月市場上有7萬1194間房子待售，2016年7月有5萬1010間，2021年7月市場上則有2萬729個物件。

近期物件減少與利率上升息息相關，愈來愈少人賣房，因為若是搬家，房貸利率就會更高。

具備經濟學者身分的歐托集團總裁歐托(Jeffrey Otteau)說：「沒有人想放棄低利率，市場上已經沒有這個價。」

利率增加影響首購族，其存款約在40萬元到60萬元不等，但房貸月付款會增加；歐托表示，利率增加1%，房貸就會增9%。

伊巴拉表示，屆時買到前述物件的屋主計畫自住一間房，其他出租。他說：「當利率真的很高的時候，許多人轉向尋找家庭房，讓租客幫忙負擔房貸，這真的會幫到許多人。」

利率 新澤西州 租金

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