新蕊畫會 六月在Chatham圖書館舉辦師生聯合畫展

圖為畫家于兆漪展出作品之一

新蕊畫會將於6/1 - 6/29在新州Chatham圖書館 舉辦師生聯合畫展 。這次參展除指導老師畫家于兆漪外，還有他的弟子：陳汝錦, 梁黛妮, 李光耀, 傅家瓊, 黃春美, 徐若瑜, 林政㯣, 郭榕謙, 劉榕, 羅薇薇, 宋麗鈺, 陶立筠, 汪維, 楊琳琳及易榕青等十五人。

聯合畫展將共展出作品四十多幅，包括傳統工筆和寫意不同風格的山水，花鳥，人物水墨畫，鋅版畫，融合中西的油畫以及剪紙等。此次畫展特別展出謝絹代老師遺作兩幅，紀念和表揚她數十年來為發揚中華藝術及培育後進，所做出的努力。

新蕊畫會並將於六月十一日（星期日）下午2:15-4:00，舉辦茶會招待各界，藉以交流，歡迎各界人士前來參觀指教。

由四位知名畫家胡念祖，陳瑞康，于兆漪及謝絹代聯合創辦的美東中華藝術協會(NJCCAA) 於1992年成立，目的為促進中西文化交流和宣揚中國傳統藝術。其所屬的新蕊畫會多年來常在紐約和新澤西 各地舉辦師生聯展，頗受歡迎。

Chatham 圖書館地址：214 Main Street, Chatham, NJ 07928 ， 電話：973-635-0603。