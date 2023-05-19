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福州二中海外第一個校友會--北美校友會成立

本報新澤西訊
福州市重點中學-福州第二中學
福州市重點中學-福州第二中學

福州市重點中學-福州第二中學北美校友會成立大會，於5月13日晚在線上舉行。來自美國各州和加拿大的校友在雲端歡聚一堂，校長周義勇、辦公室主任方君煒均出席了會議並致辭。這是福州二中成立的第一個海外校友會，由美國海浪科技集團總裁鹿曉丹博士任首屆會長，大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉博士任秘書長。

  會議由理事阿拉巴馬大學終身教授吳志堅博士主持。劉偉博士代表籌委會彙報了北美校友會籌備情況和理事會產生的民主程式；原波音公司工程師、副會長陳明博士宣佈了校友會理事會成員的組成。著名銀髮模特明星林樺、代表加拿大校友的林建華擔任副會長，三藩市灣區林麗卿、費城的林榕擔任副秘書長。還有吳志堅博士、陳奎博士等12位校友擔任理事。

  鹿曉丹博士發表就職感言，他首先感謝劉偉、陳明等北美校友會籌委會的成員所做的工作，感謝福州二中周義勇校長、方君煒主任、校友總會林奕萌老師等對北美校友會成立工作的關心與支援！他回顧了自己在二中的難忘時光後表示，母校是校友永遠的精神家園，是校友不斷前進的力量源泉，飲水思源，願為母校的發展盡綿薄之力。他代表校友會理事會提出北美校友會成立的三點目標：增進校友間聯繫，通過自身努力和成就，幫助母校擴大海外知名度；與母校保持聯繫，為母校與北美教育業者交流提供支援和便利，為後代學生提供有關海外學業、就業和生活方面的指導；通過校友網路繼續拓廣聯繫，擴大影響力，建立寶貴資源共用平臺，為新老校友們的專業和個人發展不斷助力。

  清華大學博士畢業的周義勇校長，高度評價北美校友會作為福州二中設立的第一個海外校友會的里程碑意義，並代表學校全體師生向北美校友會的成立表示熱烈祝賀，向所有在北美留學、工作、生活的校友們致以誠摯的問候。他指出，北美校友會的成立必將為學校的可持續發展注入新的活力和動力，在未來開拓性、創造性地開展工作，整合校友資源，開展文化學術交流和聯誼活動，推動福州二中進一步與國際交流發揮校友的優勢。

  與會校友分別進行了自我介紹，並紛紛表示，雖身處異國他鄉，作為二中學子，同樣肩負著秉承學校傳統，團結各方校友的職責。在服務當地社會的同時，都應為母校的發展出一份力。秘書長劉偉最後表示，校友會作為平臺，未來歡迎更多北美福二中校友加入，校友聯繫熱線：516-368-8886  。會議在《福州第二中學校歌》悠揚的歌聲中落下帷幕，全體校友沉浸在當年母校青春時光的美好記憶之中,久久回味...... 【圖文報導：記者劉偉】

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