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眉毛畫對 年輕十歲　HyperReal教您畫出質感美眉

本報新澤西訊

好看的眉毛一下可以減齡10歲！這可不是什麼駭人聽聞，一對高級感的眉毛不僅可以讓人五官精緻突出，還可以調整眉眼比例面部結構，堪稱小整形。那麼高級感的眉毛到底怎麼畫呢？Hyper real 教你一招，手殘黨們也能輕鬆搞定哦！

  首先，我們就是要找到眉包眼的設計法，通過包裹式的眉毛弧度，貼合眉⻣形狀，可以使眼睛看起來更加舒展。眉毛的上邊緣微弧的平行於眼皮，形成一個圓潤柔和的弧度，眉毛的下邊緣是一條包裹住眼睛的弧線，在眼球中間上移定位眉心的位置，是下弧線的最高點，眉尾一定不能低於下眉頭哦!

  另外眉毛的深淺也是有講究的，好看的眉毛絕對不止一個顏色，深淺不同才更能體現立體感和層次感，讓眉毛更加靈動。一般女生的眉毛都是眉腰最深，眉頭最淺，中間最深，上下最淺。如果還是不會怎麼辦?或者就想把這麼好看的眉毛固定在臉上，每天起床就是完美的素顏女神，不用再浪費時間畫眉毛或者耽心脫妝尷尬，那就快來找Hyper Real Academy，他們專業的紋繡師團隊可提供一對一免費諮詢。

  Hyper Real Academy擁有獨特的real tint技術，根據每個人自身的眉⻣設計眉形，根據眉毛毛流方向設計，結合眉毛特點設計融合，做出來的線條纖細流暢，根根分明，能讓紋出的眉毛宛如原生，打造出 “偽素顏”的靈動少女感。後期也不用特別的護理禁忌，不需要恢復期，做完就可以洗臉洗澡。世界日報的讀者們特別享有優惠團購價格，歡迎來電諮詢：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com；郵箱:[email protected]

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