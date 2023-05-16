松谷高爾夫俱樂部歧視女性 10萬與州府和解 將招收女會員

新澤西州松谷高爾夫俱樂部遭投訴性別歧視，已與州府達成和解，繳納10萬元和解金並開始招收女性會員。(Pine Valley Golf Club官網)

新澤西州 坎登郡(Camden County)松谷高爾夫俱樂部(Pine Valley Golf Club)長期禁止女性加入會員並限制使用設施，去年遭投訴性別歧視 。經調查處理，州府與該俱樂部達成和解，俱樂部須繳納和解金並開始招收女性會員。

新州 檢察總長辦公室(New Jersey Attorney General's Office)聲明，根據和解協議，松谷高爾夫俱樂部同意終止歧視性的就業和住房措施，並讓員工了解新州歧視法規相關要求；調查期間，該俱樂部便撤銷只收男性會員的規定，開始接納女性成為會員。

松谷高爾夫俱樂部被指禁止婦女成為會員、並對女性使用球場及其他設施設限，違反新州性別歧視法。據稱，該俱樂部還阻止婦女在俱樂部所有土地上購置房屋，除非與男性共同持有。在調查期間，松谷已開始鬆綁各種性別歧視措施。

遭到調查前，該俱樂部女性員工比例不到4%，而且女員工職務通常不會與俱樂部會員互動。

投訴又提到，該俱樂部在員工手冊列出許多違反州歧視法的規定，例如禁止男性戴耳環，及禁止員工討論薪酬。

根據和解協議，松谷俱樂部同意終結這些不合法措施，而且未來須公開徵人告示，以確保各性別都有機會獲知；至少75%的徵人廣告必須刊登在二大線上求才網站上。據稱，先前多數招聘都是透過「口頭推薦」。

根據和解協議，該俱樂部將支付民權司10萬元，並提供總額10萬元的兩項新設獎學金，以支持女性參與高爾夫運動。

歷史超過百年的松谷高球俱樂部位於費城東南方約20哩，被譽為全球最棒的高爾夫球場之一；「高爾夫文摘」(Golf Digest)形容該俱樂部要求苛刻，但無與倫比。