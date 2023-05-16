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槍殺1男1童後逃跑 紐瓦克市長：毒品槍枝氾濫悲劇

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州紐瓦克市日前發生兩死槍案後，警方封鎖現場蒐證，警員荷槍在場戒備。(ABC7電視頻道截頻)
新澤西州紐瓦克市日前發生兩死槍案後，警方封鎖現場蒐證，警員荷槍在場戒備。(ABC7電視頻道截頻)

新澤西州紐瓦克日前傳出槍擊案，嫌犯在一棟公寓內槍殺一名男子和一約八歲男童後逃跑，被追捕的警察開槍擊斃。市長指出，這是毒品和槍枝氾濫加上社區不關心釀成的悲劇。

艾薩克斯郡(Essex County)檢察官辦公室與州檢察長辦公室說，警方獲報趕往兇案現場，發現被害男子已經身亡，男童重傷，之後也宣告不治。

檢察長辦公室說，警察趕至案發現場時，看到有人正在逃離，便徒步追趕，過程中兩名警察開槍，擊斃嫌犯。

現場錄影顯示，人行道上有一把手槍。市長說，共發現三樣武器，也有毒品等。

地方電視台說，兇殺案起自「家庭糾紛」，但紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)不認為是「家庭」內部問題，但槍手和被害人彼此認識。他說，「他(兇手)不是針對誰或要把誰殺掉。」

市長呼籲大家共同處理「心理健康、毒品濫用、憤怒、衝突等常見社會問題」，要讓暴力預防與創痛療癒中心等機構發揮功能，在悲劇發生前排除暴力因子。

巴拉卡在記者會上，男童是羅賓遜鎮少棒隊隊員，他已請輔導人員安慰男孩的家人及隊友。

巴拉卡認為，責任可能不在兇手一人身上，是否擴及反對把部分警察經費用來防制暴力，以及反對嚴格管控槍枝立法的人；他說，「我甚至懷疑，是不是我們都有責任？不願把錢撥給社區組織，讓它們發揮功能的人；投票贊成不用背景查核不用申請執照就可買到槍，以致槍枝氾濫的人；明知鄰里有事卻不報案也不談論此事的人，是不是也有責任？」

警察 毒品 槍擊

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