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殼牌賓州煉油廠被指屢違空汙法 環團提告

記者張聲肇／綜合報導
賓州西部的殼牌石油公司煉油廠被指違反聯邦與州政府的空氣汙染防治法，被環保團體控告。(美聯社)
賓州西部的殼牌石油公司煉油廠被指違反聯邦與州政府的空氣汙染防治法，被環保團體控告。(美聯社)

殼牌石油公司(Shell)在賓州西部的大煉油廠屢屢違反空汙法，有害居民健康，「清潔空氣議會」(Clean Air Council)環保團體日前向法院提出控告。

訴狀說，殼牌美國分公司去年11月開始營運的裂解廠，運用賓州地底頁岩層的乙烷生產塑膠原料聚乙烯；同時指控這座離匹茲堡30哩、位於俄亥俄河岸的工廠違反聯邦與州政府的空氣汙染防治法，排放的廢氣量，也超過州政府的核准。

該環團住在裂解廠附近的會員擔心，該廠的「非法汙染會對他們和家人的健康造成衝擊」，產生的霧霾也可能讓支氣管炎和氣喘患者的病情惡化，要求法官下令業者遵守法規，若不限期改善，每天科以14萬元罰金。

4月初，工廠燃燒系統故障，無法處理沒有完全燃燒的瓦斯，停工修理了一陣子，發言人說，預定本月稍後即可復工。原告說，燃燒不全，廢氣顯然可見，違反了廢氣排放法規。

殼牌美國分公司發言人史密斯(Curtis Smith)說，「我們會遵守所有法規，從中學到教訓，改善作業方法，確保工廠營運不會對人體和環境造成負面影響。」

殼牌公司受到賓州開發龐大的馬瑟拉斯頁岩層天然瓦斯產區吸引，耗資60億元，經過多年的努力，建造完成這座煉油廠，產線全開時，預計每年可生產35億磅(16億公斤)聚乙烯。

環保團體一路反對，並預言工廠會製造更多塑膠汙染、霧霾以及導致地球暖化的溫室氣體；殼牌說，它使用最新科技，盡量減少污染。

清潔空氣議會主席閔諾特（Joseph Minott）說，殼牌不斷違法之舉必須終止，「社會大眾不會容忍危險的汙染事件危害居民的健康。」

賓州 石油 復工

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