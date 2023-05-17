殼牌賓州煉油廠被指屢違空汙法 環團提告
殼牌石油公司(Shell)在賓州西部的大煉油廠屢屢違反空汙法，有害居民健康，「清潔空氣議會」(Clean Air Council)環保團體日前向法院提出控告。
訴狀說，殼牌美國分公司去年11月開始營運的裂解廠，運用賓州地底頁岩層的乙烷生產塑膠原料聚乙烯；同時指控這座離匹茲堡30哩、位於俄亥俄河岸的工廠違反聯邦與州政府的空氣汙染防治法，排放的廢氣量，也超過州政府的核准。
該環團住在裂解廠附近的會員擔心，該廠的「非法汙染會對他們和家人的健康造成衝擊」，產生的霧霾也可能讓支氣管炎和氣喘患者的病情惡化，要求法官下令業者遵守法規，若不限期改善，每天科以14萬元罰金。
4月初，工廠燃燒系統故障，無法處理沒有完全燃燒的瓦斯，停工修理了一陣子，發言人說，預定本月稍後即可復工。原告說，燃燒不全，廢氣顯然可見，違反了廢氣排放法規。
殼牌美國分公司發言人史密斯(Curtis Smith)說，「我們會遵守所有法規，從中學到教訓，改善作業方法，確保工廠營運不會對人體和環境造成負面影響。」
殼牌公司受到賓州開發龐大的馬瑟拉斯頁岩層天然瓦斯產區吸引，耗資60億元，經過多年的努力，建造完成這座煉油廠，產線全開時，預計每年可生產35億磅(16億公斤)聚乙烯。
環保團體一路反對，並預言工廠會製造更多塑膠汙染、霧霾以及導致地球暖化的溫室氣體；殼牌說，它使用最新科技，盡量減少污染。
清潔空氣議會主席閔諾特（Joseph Minott）說，殼牌不斷違法之舉必須終止，「社會大眾不會容忍危險的汙染事件危害居民的健康。」
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