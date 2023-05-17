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新州大自然保護協會捐3100畝福克德河山林地 做為永久保護區

編譯徐薏茹／綜合報導
大自然保護協會捐贈給海洋郡的3100畝福克德河山只有一條道路，可讓健行者欣賞一大片平坦、廣闊延綿的森林景觀。(取材自app截頻)
大自然保護協會捐贈給海洋郡的3100畝福克德河山只有一條道路，可讓健行者欣賞一大片平坦、廣闊延綿的森林景觀。(取材自app截頻)

大自然保護協會(The Nature Conservancy)日前捐贈3100畝福克德河山(Forked River Mountains)的林地給海洋郡(Ocean County)做為永久保護區。

位於新澤西州松林泥炭地(Pine Barrens)的福克德河山並非真正的山地，而是海拔184呎高的砂礫丘陵，雖然不高，但足以讓健行的旅客欣賞一大片平坦、廣闊延綿的樹林；2019年海洋郡以1550萬元購買7860畝的松林泥炭地，包括東山(East Mountain)與松山(Pine Hill)。

先前買下的土地加上大自然保護協會新捐贈的土地，共同形成1萬1100畝的福克德河山荒野區(Forked River Mountain Wilderness Area)，荒野區將保留自然景觀，並對大眾開放，旅客可前往從事健行、賞鳥等休憩活動。

此區將由海洋郡的自然土地信託計畫(Natural Lands Trust Program)管理，屬於松林國家保護區(Pinelands Nationa Reserve)。

海洋郡委員芙吉尼亞·海恩斯(Virginia Haines)在聲明中表示，這塊贈地不僅與本郡公開空間計畫收購的最大土地相鄰，也是在自然土地信託計畫下購買對環境最敏感的土地。

這片捐贈地位於萊西鎮(Lacey Township)，沒什麼設施，只有一條大致標記好的步道。大自然保護協會另外捐贈11萬2000元幫助保護這片土地。

大自然保護協會新澤西分會土地保育經理崔西婭·阿斯彭沃(Tricia Aspenwall)說：「我們會做例行的維護與監測工作，但不具有其他土地管理機構進行積極管理與步道維護的能力，我們知道海洋郡會是保護土地很棒的夥伴，有計畫真正讓這片土地成為大眾可接觸的壯觀荒野區。」

新澤西州 步道

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