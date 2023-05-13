新紐通勤火車又中斷 上班族被迫繞道進紐約

新澤西大量通勤族被迫轉往霍伯肯車站，繞道前往紐約。(記者許君達／攝影)

新澤西捷運 局(NJ Transit)到紐約賓州車站(Penn Station)的鐵路服務11日上午全線中斷，原定開往紐約的列車部分改道進入霍伯肯(Hoboken)車站，部分在紐瓦克(Newark)清客，同時所有線路列車大規模晚點，霍伯肯車站也因吞吐量過大而積壓了大量無法分配到站台的列車，受影響的上班族不計其數。

捷運局的官方說法是席考克斯中轉站(Secaucus)附近的鐵路活動橋信號系統故障所致。這座橋(Amtrak Portal Bridge)屬美鐵(AMTRAK)所有，橫跨哈肯薩克河(Hackensack River)，為從南部進出紐約的唯一鐵路通道，由於高度不足而設計成可轉動橋面，在有船隻經過時，橋面可呈90度轉動。捷運局承諾，為所有改道至霍伯肯的乘客提供PATH捷運車票，乘客可免費轉乘PATH系統列車前往曼哈頓。

這是該鐵路系統兩周內第二次發生原因相同的事故。上次是5月3日，同樣造成了紐新兩地大量通勤者的滯留。

另據報導，11日凌晨時分，一列空駛的美鐵列車在皇后區長島市 (Long Island City)附近脫軌，未造成人員傷亡，但也影響到了部分長島鐵路(LIRR)列車的服務。官方未證實新澤西捷運的故障是否與此事故有關。