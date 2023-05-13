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南澤西亞太裔傳統月 多族裔同歡

記者劉偉／新澤西州報導
南澤西美國亞太裔傳統月活動日前在彭索金市公共圖書館門前舉行。(饒漢斯提供)
南澤西美國亞太裔傳統月活動日前在彭索金市公共圖書館門前舉行。(饒漢斯提供)

由南澤西亞裔美國人聯盟組織的亞太裔傳統月活動，日前在新澤西州南部的彭索金市(Pennsauken)公共圖書館門前廣場舉行；亞裔聯盟主席高霓主持開幕式，南澤西亞太裔各界代表人士在開幕式上發表了祝賀講話。

新澤西眾議員帕梅拉(Pamela Lampitt)、新澤西州人權聽主任艾耶(Sundeep Iyer)、彭索金市副市長奧利瓦(Patrick Oliva)出席，國會議員諾可納斯(Donald Norcross)和金安迪(Andy Kim )及新州參議員畢曲(James Beach)都派員致賀信。新澤西州參議會還作出決議，嘉獎南澤西亞裔聯盟。

傳統月活動現場氣氛熱烈，包括華夏櫻桃山中文學校、南澤西中文學校、新澤西亞裔商會、恒發超市、新城超市、虹城美食等當地的華人社團商家中文學校也積極參與，處處洋溢著節日喜慶與快樂。華夏櫻桃山中文學校表演了江蘇民歌舞蹈「茉莉花」、西藏舞蹈、花木蘭雙扇舞、太極十六步拳示範；華裔成人組表演了傳統琵琶「彩雲追月」、金蜥蜴之舞、舞蹈「春風」。活動現場許多的贊助商和餐飲企業還讓廣大亞裔觀眾展示了他們的業務和各種特色的小吃。整個活動會場充滿了亞太裔的和諧、活力和力量。

南澤西亞裔聯盟主席高霓表示，這是南澤西第三年舉辦此類活動，「南澤西華裔雖少，但我們聯合其他族裔，逐年吸引了更多的人來參加，甚至許多非亞裔民眾也參與，活動讓美國社會瞭解我們的文化和對社區的貢獻，增進與其他族裔的交流，共同發展更多元更包容的社會，非常有意義」。

南澤西美國亞太裔傳統月活動日前在彭索金市公共圖書館門前舉行。(饒漢斯提供)
南澤西美國亞太裔傳統月活動日前在彭索金市公共圖書館門前舉行。(饒漢斯提供)

新澤西州 亞裔 華裔

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