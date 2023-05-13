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「神祕黑石」砸穿新州民宅 科學家證實：罕見隕石

記者張聲肇／綜合報導
新澤西學院物理學家11日證實，一顆砸穿霍普維爾鎮一棟民宅屋頂、地板的石頭，是來自外太空、罕見的球粒狀隕石。(美聯社)
新澤西學院物理學家11日證實，一顆砸穿霍普維爾鎮一棟民宅屋頂、地板的石頭，是來自外太空、罕見的球粒狀隕石。(美聯社)

新澤西州霍普維爾鎮(Hopewell Township)一棟民宅，8日午間遭一顆天外飛石砸穿屋頂，貫穿天花板，掉落在屋主父親的房間。新澤西學院(The College of New Jersey)的物理學家仔細檢測後，11日證實，這顆石頭是來自外太空、罕見的球粒狀隕石(chondrite meteorite)。

專家說，這塊長約6吋、寬4吋的隕石來自外太空。他們檢視石塊、測量其密度、顯微掃描其電子結構，並參考羅格斯大學(Rutgers University)退休教授德蘭尼(Jerry Delaney)及美國自然歷史博物館意見後，得到上述結論。

新澤西學院物理系主任麥吉(Nathan Magee)表示，同仁們很興奮能夠確證這是如假包換、狀況完好的球粒狀隕石，也是科學界難得親眼目睹的天外掉落地球物體。

專家說，這塊隕石可能根據它落地地點，命名為「新澤西提土斯威爾」 (Titusville, N.J.)。拾獲這塊隕石的柯普(Stacy Kop)住家在霍普維爾鎮的提土斯威爾區。

柯普說，她大約中午12點30分從父親房間撿起這塊石頭，摸起來還有溫熱感。專家據此研判，最可能的墜地時間是12點14分。

物理系專家說，這塊隕石重約兩磅，密度遠大於地球上的普通石頭，相當於一般球粒狀隕石的密度。

費城富蘭克林研究所(Franklin Institute)首席天文學家匹茨(Derrick Pitts)9日下午接受「新澤西先進媒體」訪問時說，從外殼看是礦物隕石，不是金屬隕石，來自外星，源自太陽系某處。

麥吉說，有機會檢驗這塊隕石，的確是「很稀罕也令人振奮」的事。

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