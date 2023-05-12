防賊「改址行騙」 新州駕照換新 須出示雙證件

歹徒用暗地改地址方式行騙事件頻傳，新澤西州監理所呼籲民眾核實自己的資訊，郵局也加強街角藍色郵箱的安全。(Getty Images)

新澤西州 偷信賊猖獗，駕照 換新通知沒收到怎麼辦？州汽車 監理所(Motor Vehicle Commission，MVC)呼籲該州620萬駕駛人提出證明，核實駕照上的地址無誤。

MVC發言人康諾利(William Connolly)說，最近發現有人用「改地址」的招數行騙，已請司法單位調查，監理所也洽詢數百駕照持有人是否提出改地址要求，要對方確認地址無誤，以保護駕照持有人的身分。

聯邦郵政總局2022年4月報告，利用網路改地址行騙並盜取身分的案件，從2020年8857件，到2021年增為2萬3606件，增幅達167%。郵局為了防止「改址行騙」，規定申請人必須拿出兩樣證件。

汽車駕照與行車執照快到期了，還沒收到換照通知，怎麼辦？康諾利說，通常到期前兩、三個月就寄出，先弄清有沒有弄丟，或和垃圾郵件一起被回收了。

沒及時收到的原因有三：搬家卻沒通知MVC改地址，原先登記的地址錯誤，或不完整。

如果只改郵寄地址，要包括MVC在內的每個寄件人都收到你的新地址，再寄出郵件。

如果駕駛人已通知郵局轉寄或暫停送信，那就不會收到換照通知，因為MVC不能把通知書寄到轉寄地址，也不能寄到「暫停送信」的地址。用郵局信箱當作郵寄地址的駕駛人，搬家期間也不會收到換照通知。可上NJMVC.gov網站查你原先登記的地址正確否，若不正確，可在網上改正。

即使沒收到書面通知，也可上NJMVC網站更新駕照和行照。康諾利提醒，此時也請注意郵寄和住家地址是否正確。如果懷疑自己的個資被盜用，應盡快報警處理。

郵局除了加強巡邏街角藍色郵箱，也呼籲民眾登記Informed Delivery，可從電子郵箱獲悉你將收到哪些信件、包裹。

另外，民眾也應和鄰居打聲招呼，彼此關照信箱有沒有外人在圖謀不軌；度假外出時，請鄰居代為收信；若有重要信件，包括支票付帳的信件，最好到郵局去寄。